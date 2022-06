Scherbaums Börse : RWE: Vom Saulus zum Paulus

Seit Ausbruch des Ukrainekrieges versucht die EU, von russischen Energieimporten unabhängig zu werden. Auf einen Importstopp für russische Kohle konnten sich die Mitgliedsländer schnell einigen. Inzwischen steht auch ein Öl-Embargo – zumindest in Teilen. Es sollen zunächst Öl-Lieferungen aus Russland auf dem Seeweg verboten sein. Wenn es jedoch um Erdgaslieferungen geht, ist die Sache deutlich schwieriger.

Die gesamte EU und vor allem Länder wie Deutschland bezogen in der Vergangenheit ihr Erdgas hauptsächlich aus Russland. Nun sollen Alternativen her. Dies geht langfristig am besten mit erneuerbaren Energien und dem Verzicht auf fossiles Erdgas. Kurz- bis mittelfristig muss dieses jedoch weiterhin – allerdings aus anderen Quellen als Russland – bezogen werden. Die Lösung scheint für die Bundesregierung LNG (Liquefied Natural Gas), also Flüssiggas, zu sein. Auf diese Weise kann Deutschland das Gas aus Ländern wie den Vereinigten Staaten, Qatar oder Australien beziehen. Jedoch fehlte bisher hierzulande die entsprechende Infrastruktur, die es ermöglicht hätte, flüssiges Erdgas aus LNG-Tankern zu regasifizieren.

LNG soll Deutschlands Energieprobleme lösen

Bundeskanzler Olaf Scholz hat vor Wochen im Bundestag den Bau zweier Terminals für Flüssigerdgas angekündigt. Für das in Brunsbüttel geplante Terminal haben die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), das niederländische Unternehmen Gasunie und der Dax-Konzern RWE bereits eine Absichtserklärung zur Errichtung eines Terminals für den Import von LNG unterzeichnet. Der Baustart soll nächstes Jahr 2023 erfolgen, während die Inbetriebnahme für Ende 2026 vorgesehen ist. In der Zwischenzeit sollen derweil RWE und Uniper je zwei schwimmende Flüssiggasterminals betreiben.

Zu diesem Zweck hat RWE im Auftrag der Bundesregierung zwei sogenannte Floating Storage and Regasification Units (FSRU) gechartert. Wo das entsprechende Gas herkommen soll, steht auch schon zum Teil fest. RWE hat mit Sempra Infrastructure eine Vereinbarung für künftige Lieferungen von Flüssiggas getroffen. Dieses soll aus dem texanischen LNG-Projekt Port Arthur kommen. Die Vereinbarung sieht finale Verhandlungen und den Abschluss eines Liefer- und Abnahmevertrags mit einer Laufzeit von 15 Jahren über ein Volumen von rund 2,25 Millionen Tonnen LNG pro Jahr vor.

RWE vollzieht radikale Wandlung

Während RWE derzeit dabei hilft, Deutschland von russischen Gaslieferungen unabhängiger zu machen, sollen die nun aufgebauten Anlagen im LNG-Bereich auch dem Umschlag von grünem Wasserstoff dienen und auf diese Weise die Energiewende voranbringen. Interessant ist, dass der alte Versorger- und Kohle-Konzern RWE sich nun auf andere Weise an der Energiewende beteiligt. Dabei vollzieht auch das Unternehmen selbst eine radikale Wandlung.

Mit dem einstigen Mitbewerber E.ON wurde der deutsche Energiemarkt neu geordnet. RWE ist hierbei die Rolle des Energieerzeugers zugekommen. Dies geschieht unter anderem (noch) mit Kohle, Gas, aber eben auch erneuerbaren Energien wie Offshore- und Onshore-Wind, Solar, Wasserkraft, Wasserstoff oder Biomasse. Während RWE nach den Entscheidungen der Politik aus der Kernenergie und Kohle langfristig aussteigt, werden erneuerbare Energien immer wichtiger.