Druck auf Russland : Wann ist ein Staat pleite?

Die Ratingagenturen haben die Staatsanleihen Russlands ganz schön weit heruntergestuft. Auf C befindet sich die Kreditwürdigkeit beispielsweise jetzt bei der Ratingagentur Fitch. Das ist nur noch eine Note über D für „Default“ – wie Zahlungsausfall. Schon spekulieren die ersten Ökonomen darüber, ob ein solcher Ausfall russischer Staatsanleihen womöglich irgendwann bald bevorstehen könnte. Das würde aber nicht unbedingt auch eine Zahlungsunfähigkeit Russlands bedeuten. Der Unterschied: Russland ist aufgrund großer Reserven ökonomisch durchaus noch in der Lage, seine Schulden zu bedienen. Es könnte aber aufgrund der Sanktionen technische Schwierigkeiten haben, das in der Praxis wirklich zu tun. Zudem hat das Land angekündigt, bestimmte Anleihen in „feindlichen Ländern“ nicht mehr in Dollar oder Euro bedienen zu wollen, sondern nur noch in Rubel.

Christian Siedenbiedel Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Der Versuch, Russland wirtschaftlich in die Knie zu zwingen, lenkt den Blick auf eine ganz grundsätzliche Frage: Wann ist ein Staat eigentlich pleite? Unmöglich ist es jedenfalls nicht, dass auch Staaten insolvent werden. Beispiele aus der Geschichte gibt es genug. Argentinien ist allen lebhaft in Erinnerung, die einst Geld in die hoch verzinsten Staatsanleihen des südamerikanischen Landes gesteckt hatten. Der andere prominente Fall der jüngeren Geschichte war in Europa Griechenland in der Eurokrise: Damals sprangen unter anderen die anderen Euroländer in einer nie dagewesenen Rettungsaktion ein.