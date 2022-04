Sanktionen : Washington erhöht Russlands Ausfallrisiko

Aktualisiert am

Die Berichte über die Kriegsverbrechen der russischen Armee nimmt das amerikanische Finanzministerium zum Anlass, den Druck auf Moskau zu erhöhen. Der Kreml wird künftig nicht mehr so einfach wie bislang seine Fremdwährungsanleihen in Dollar bedienen können. Denn das US-Finanzministerium hat nun eine Ausnahmeregelung gestrichen, mit der es amerikanischen Banken wie zum Beispiel JP Morgan möglich war, Zahlungen der russischen Regierung an westliche Gläubiger weiterzuleiten.

Diese Ausnahmeregelung lief ursprünglich bis zum 25. Mai, ist aber nun – unter dem Eindruck der schrecklichen Bilder aus der Ukraine – gekappt worden. Damit stoppte Washington die Zahlungen von mehr als 600 Millionen Dollar, die Russland an seine Gläubiger aus seinen bei US-Banken gehaltenen Devisenreserven leisten soll. „Russland muss sich entscheiden, ob es die verbleibenden wertvollen Dollarreserven aufbraucht oder neue Einnahmen erzielt – oder ob es in Verzug gerät“, sagte ein Sprecher des US-Finanzministeriums. Wird den Verpflichtungen nicht nachgekommen, droht Russland der erste Zahlungsausfall seit der Russischen Revolution 1917, als die Bolschewiken Schulden aus der Zarenzeit nicht anerkannten.

Am Montag wurde eine Anleihe Russlands über 2 Milliarden Dollar fällig. Bislang konnte der Kreml seine Auslandsschulden bedienen, obwohl Russland von den westlichen Finanzmärkten abgeschnitten und ein Teil der Devisenreserven eingefroren wurde. Russland hat nach der Fälligkeit der Anleihe eine Gnadenfrist von 30 Tagen, um sie in Dollar zu tilgen. Nach Informationen der Nachrichtenagentur Bloomberg hat Moskau rund drei Viertel des ausstehenden Betrags in Rubel beglichen. Das ist möglich, weil der größte Teil der Gläubiger dieses Schuldtitels aus Russland stammt.

Devisenreserven schmelzen

Der Überfall auf die Ukraine lässt die Devisenreserven schmelzen. Nach jüngsten Angaben der russischen Zentralbank sind diese in den vier Wochen bis zum 25. März um 38,8 Milliarden auf 604,4 Milliarden Dollar gesunken. Davon kann Russland nach früheren Angaben von Finanzminister Anton Siluanow nur noch über die Hälfte verfügen. Den Zugriff auf den Rest versperrt der Westen.

Auf ungemütliche Zeiten stellt sich Hassan Malik ein. Der leitende Analyst des amerikanischen Vermögensverwalters Loomis Sayles, einer Einheit der französischen Bank Natixis, hält eine weitere Eskalation des Ukrainekriegs durch den russischen Präsidenten Wladimir Putin für wahrscheinlich. Damit verbunden seien weitere Wachstums- und Inflationsrisiken für die Weltwirtschaft. Malik sieht ein erhebliches Risiko russischer Vergeltungsmaßnahmen wie strategische Zahlungsausfälle und Gegensanktionen, die Lieferketten stören. Nach Ansicht von Malik lenken Schlagzeilen über eine diplomatische Lösung von der bitteren Realität und den wahren Absichten Moskaus ab. Es sei unwahrscheinlich, dass Russland einem Waffenstillstand zustimme, solange es die Möglichkeit sehe, die Landgewinne im Süden der Ukraine zu festigen und einen Regierungswechsel in Kiew zu erreichen.