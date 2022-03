Teures Tanken : Wer von den hohen Spritpreisen profitiert

Viele Autofahrer verfolgen es etwas argwöhnisch. Die Benzinpreise sind immer weiter gestiegen. Zuletzt kostete ein Liter Diesel im Durchschnitt gut 2,30 Euro, ein Liter Super E10 etwa 2,20 Euro. Zumindest einen Schub bekam diese Preisrally etwa parallel zum Angriff Russland auf die Ukraine. Auch der Preis für Rohöl war vorübergehend gestiegen – allerdings ist er längst wieder gefallen. Am Dienstag unterschritt der Preis für die Nordseeölsorte Brent sogar wieder die Marke von 100 Dollar je Barrel (159 Liter). Noch am Montag vor einer Woche hatte er fast 140 Dollar erreicht.

Christian Siedenbiedel Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Das lenkt den Blick auf die Frage: Wer profitiert eigentlich von dem teuren Benzin? Finanzieren Deutschlands Autofahrer damit Putins Krieg – weil Russland mit seinem Öl jetzt noch mehr einnimmt als früher? Oder lachen sich die Tankstellenpächter ins Fäustchen, weil sie endlich mal nicht nur an Kaffee und Brötchen im Shop verdienen, sondern auch beim Benzin? Oder sind es nicht doch eher die Mineralölkonzerne mit ihren Raffinerien, bei denen jetzt viel hängen bleibt?

Der Autoclub ADAC stellt auf jeden Fall fest, dass sich die Benzinpreise von den Ölpreisen abgekoppelt hätten. „Der Rohölpreis steht heute ungefähr wieder da, wo er vor zwei Wochen stand – in dieser Zeit ist der Preis für Superbenzin aber um 38 Cent und der für Diesel sogar um 56 Cent je Liter gestiegen“, sagt ADAC-Kraftstoff-Fachmann Jürgen Albrecht: „Den zusätzlichen Betrag müssen Autofahrer heute aufbringen und vor 14 Tagen noch nicht – dieses Geld wird irgendwo im Prozess zwischen Ölförderung und Tankstelle verdient.“ Zum Teil hätten anscheinend auch Transporteure die Chance genutzt, die Preise anzuheben, etwa in der Rheinschifffahrt – aber auch die Raffinerien hätten im Moment „durchaus gute Margen“.

Finanzieren Deutschlands Autofahrer Putins Krieg?

Die Ölbranche selbst bestreitet nicht, dass manche westliche Raffinerien am teuren Benzin sehr gut verdienen – auch wenn es Unterschiede je nach Standort gebe und die Marge auch davon abhänge, wie groß die Anteile von Diesel und Benzin in der jeweiligen Produktion einer Ölverarbeitung seien. Putin jedenfalls sei nicht der große Profiteur der hohen Benzinpreise in Deutschland. Die hiesigen Ölunternehmen verzichteten schließlich bewusst in erheblicher Größenordnung auf Lieferungen aus Russland. Russisches Öl werde mit einem Abschlag gehandelt. Der Preis sei schon gesunken, als die Ölunternehmen BP und Shell erste Sanktionsschritte verkündet hätten.

Ölunternehmen profitieren vom teuren Benzin

Monika Schnitzer, Wirtschaftsprofessorin in München und Mitglied im Wirtschaftssachverständigenrat, hebt hervor, der gestiegene Benzinpreis komme zu einem „erheblichen Teil“ den Mineralölgesellschaften zugute. Die Ökonomin ist deshalb auch skeptisch gegenüber dem von Finanzminister Christian Lindner (FDP) geplanten „Tankrabatt“. Auch davon würden die Ölkonzerne wieder in erheblichem Maße profitieren, weil sie durch Preiserhöhungen zumindest einen Teil des Rabatts für sich verbuchen könnten, sagt Schnitzer: „Damit würden sie doppelt verdienen.“ Die entsprechenden Mechanismen seien bei der Absenkung und Wiederanhebung der Mehrwertsteuer in der Pandemie zu beobachten gewesen, sagt die Ökonomin, die sich damals genau mit diesen Effekten beschäftigt hatte. Die Unternehmen hätten damals zwar die Absenkung der Mehrwertsteuer weitergegeben, aber durch Preiserhöhungen einen Teil des Vorteils für sich vereinnahmt. Sie meint, es sei jetzt vielmehr Aufgabe des Bundeskartellamtes, zu untersuchen, ob bei den jüngsten Preisanhebungen an den Tankstellen wettbewerbsrechtlich alles mit rechten Dingen zugegangen sei.

F.A.Z. Podcast Finanzen: Irre Preise für Benzin und Gas – Wie man beim Autofahren und Heizen Geld spart

Ölstaaten bekommen mehr für ihr Rohöl

Die kleinen Tankstellenpächter sind es auf jeden Fall nicht, die jetzt so viel mehr verdienen, da sind sich die meisten Benzinfachleute einig. Das Forschungsinstitut RWI in Essen hat zudem mal die Preise für Diesel und Benzin ohne Steuer denen für Rohöl gegenübergestellt – und meint, die Abstände seien schon mal deutlich höher gewesen als jetzt. „Über kurz oder lang werden es die Rohölförderer sein, die von den hohen Rohölpreisen profitieren“, sagt RWI-Energiefachmann Manuel Frondel. Zu den wichtigsten Ölexporteuren gehörten etwa Saudi-Arabien mit 8 Millionen Barrel, Irak mit 3,8 Millionen Barrel, die Vereinigten Arabische Emirate mit 3,3 Millionen Barrel, Kanada mit 3 Millionen Barrel und Kuwait mit 2,4 Millionen Barrel je Tag. „Normalerweise würde auch Russland profitieren“, sagt Frank Schallenberger, Ölfachmann der Landesbank Baden-Württemberg. Allerdings gebe es wohl momentan einen Käuferstreik bei russischem Öl: „Selbst mit hohen Abschlägen lässt sich dieses nur sehr schwer oder gar nicht verkaufen.“ Momentan liefen nur noch die russischen Exporte per Pipeline und nach China relativ reibungslos.

Höhere Einnahmen zunächst auch für den deutschen Staat

Auch der Staat profitiere zunächst vom hohen Benzinpreis, sagt Schallenberger. Schließlich steige die Mehrwertsteuer auf Benzin mit dem höheren Produktpreis extrem an. Das könnte aber „ein zweischneidiges Schwert“ sein – wenn die höheren Ausgaben für Benzin den Konsum an anderer Stelle bremsten. Und dann dort zu niedrigeren Mehrwertsteuer-Einnahmen führen werden.