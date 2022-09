Börse in Russland : Probleme von Gazprom belasten Moskauer Aktienindex

Viele große russische Konzerne zahlen in diesem Jahr keine Dividenden aus, so auch Gazprom. Analysten sehen das als Ausdruck der schlechten Lage des Konzerns.

Einige Wochen lang konnten Anleger an der Moskauer Börse den Eindruck gewinnen, von einer Krise sei trotz der beispiellos harten Sanktionen gegen ihr Land keine Spur. Rohstoffexporteure wie Gazprom profitierten von den hohen Energiepreisen; Mitte Juni hatten sich die Aktien des staatlich kontrollierten Konzerns wieder auf Vorkriegsniveau erholt. Doch Ende Juni platzte die Illusion: Da entschied die Gazprom-Aktionärsversammlung, die vom russischen Staat dominiert wird, für das Jahr 2021 keine Dividende auszuzahlen, und die Aktie verlor an nur einem Tag 30 Prozent ihres Wertes.

Zuvor hatten schon mehrere andere große Unternehmen denselben Schritt getan, darunter die größte und staatliche Bank Sber, der Elektronikhändler M.Video und der Stahlproduzent Severstal; am Montag kam auch die Mischholding AFK Sistema hinzu, deren Aktien daraufhin am Dienstag deutlich einbrachen. Die Dividendenrendite der im Moex-Index der Moskauer Börse gelisteten größten Unternehmen dürfte damit Analysten zufolge in diesem Jahr nur noch halb so groß wie im vergangenen sein.

Dass der Staat auch für Gazprom diese Entscheidung traf, zeigt Fachleuten zufolge, dass es um den Konzern nicht gut steht: Der Analyst Sergej Kaufman von der Investmentgesellschaft Finam sagte der Zeitung „RBK“, eigentlich verdiene Gazprom derzeit an den hohen Gaspreisen genug, um alle Ausgaben zu decken. Die Konzernführung hatte als Grund für den Stopp der Dividendenzahlung unter anderem eine demnächst fällige höhere Steuerlast angegeben. Kaufman zufolge ist das aber nicht der eigentliche Grund.

Worst-Case-Szenario für Gazprom

Es entfalte sich für Gazprom gerade das schlimmstmögliche Szenario, da sich der Konzern nicht rechtzeitig nach Osten umorientieren könne, aber der Export nach Europa schon sinke: „Ohne Dividenden, ohne Export nach Europa und ohne den Beginn massiver Lieferungen nach China ist Gazprom leider keine interessante Geschichte mehr für Investoren.“ Eduard Charin von der Anlagegesellschaft Alfa-Kapital sagte, möglicherweise wolle Gazprom das Geld für Investitionsausgaben zurückhalten. „Der Bau von Pipelines nach Asien und einer Flüssiggasanlage würde insgesamt 100 bis 150 Milliarden Dollar kosten, und wenn man schnell bauen muss, wird es noch teurer.“

Der Absturz der Gazprom-Aktie ließ auch den in Rubel denominierten Moex-Index am Tag der Dividendenentscheidung um gut 7 Prozent fallen. Gazprom wird in dem Index mit 18,9 Prozent sehr stark gewichtet. Seit kurz vor Russlands Überfall auf die Ukraine hat der Index gut 30 Prozent verloren; seit Herbst vergangenen Jahres hat sich sein Wert beinahe halbiert. Auch sein in Dollar berechnetes Pendant, der RTS-Index, ist seit Kriegsbeginn um gut 5 Prozent abgesackt. Allerdings profitierte der Index in den vergangenen Wochen von dem starken Rubel, der seit Ende Februar zum Dollar um knapp 37 Prozent aufgewertet hat.

Starker Rubel problematisch

Für die russische Wirtschaft ist der starke Rubel aber ein Problem, insbesondere für Exporteure wie Gazprom: Ihre Einnahmen laufen zum großen Teil in Dollar, ihre Ausgaben müssen sie aber in Rubel tätigen. Beim Tausch der Währung erleiden sie Verluste, was sich auch negativ auf den Haushalt auswirkt. Die Regierung will deshalb den Rubel schwächen. Nach Äußerungen des Finanzministers, man prüfe auch den Ankauf von Fremdwährung „freundlicher Staaten“, und wegen Schwankungen des Ölpreises gab der Kurs zum Dollar seit Ende Juni bereits um 9,2 Prozent nach.

Allerdings erwarten die meisten Analysten aufgrund des anhaltend hohen Leistungsbilanzüberschusses demnächst wieder eine Aufwertung des Rubels. Für die russische Wirtschaft wäre das keine gute Entwicklung. Wegen der negativen Folgen für Exporteure sieht der Analyst Wassilij Karpunin von der Finanzberatung BCS Express schon jetzt ein gestiegenes Interesse an Titeln, die sich an die heimische Nachfrage richten, wie der Elektronikhändler M.Video, der Kinderwarenkonzern Detskij Mir oder die Discounterkette Fix Price. Diese Tendenz werde vermutlich auch so bleiben, schrieb Karpunin kürzlich in einem Bericht.