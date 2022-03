Aus für Yandex, Qiwi und Ozon : Diese russischen Unternehmen fliegen von Amerikas Börsen

Russland ist unattraktiv geworden. Seitdem Wladimir Putin den Angriff auf die Ukraine befohlen hat, haben sich etliche Firmen aus dem Land zurückgezogen. Ikea, Apple, Netflix – um nur einige zu nennen. Ratingagenturen haben Russland auf Ramschniveau herabgestuft, der Wert des Rubels und die Aktienkurse russischer Konzerne sind abgestürzt.

Diese wurden mittlerweile vielerorts vom Handel ausgesetzt. Das betrifft auch die Papiere des Tech-Giganten Yandex, die bis vor Kurzem an der Börse in Moskau und der Nasdaq gehandelt wurden. In den vergangenen sechs Monaten verloren sie an der US-Börse 75 Prozent an Wert. Bevor der Handel am 28. Februar ausgesetzt worden war, notierten die Papiere noch bei knapp 19 Dollar. War das Unternehmen zu Spitzenzeiten gut 30 Milliarden Dollar wert, sind es nun weniger als 7 Milliarden Dollar.