Neben Rheinmetall und Hensoldt : Diese Rüstungsaktien sind gefragt

Sondervermögen für die Bundeswehr, Waffenlieferungen an die Ukraine, ein neues Bewusstsein für die Eigenständigkeit europäischer Armeen – die Vermutung liegt nahe, dass für die Überbringer kommender Quartals- und Jahresberichte von Rüstungsunternehmen gute Zeiten bevorstehen. An der Börse äußert sich das in großen Hoffnungen auf die Aktien dieser Konzerne. Die deutschen Vertreter mit der größten Aufmerksamkeit sind derzeit wohl Rheinmetall und Hensoldt. Seit Jahresanfang betragen die Gesamterträge ihrer Papiere jeweils 153 und 108 Prozent. Wer dagegen auf den M-Dax setzte, musste einen Verlust von 12,4 Prozent hinnehmen.

Wie sieht es aber abseits der Schwergewichte aus? Direkt in andere deutsche Waffen- und Rüstungsunternehmen zu investieren, gestaltet sich schwierig. Bekannte Vertreter wie Heckler & Koch , Walther oder Krauss-Maffei Wegmann sind nicht börsennotiert. Die Intention, in diesen Sektor zu investieren, kann in drei weitere Richtungen verfolgt werden: Man geht die Lieferkette entlang nach hinten, nimmt Mischkonzerne in den Blick oder kauft im Ausland ein.