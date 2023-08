Der Schweizer Uhrenhersteller Rolex wartet mit einem Paukenschlag auf: Das in Genf ansässige Traditionsunternehmen übernimmt die Juwelier- und Uhren- kette Bucherer und engagiert sich damit erstmals direkt im Geschäft mit Endkunden. Dies teilte die Rolex SA mit, ohne die finanziellen Details der Transaktion offenzulegen. Das passt ins Bild. Rolex gilt als Weltmeister der Geheimhaltung. Das zu Beginn des 20. Jahrhunderts vom Deutschen Hans Wilsdorf gegründete und heute im Besitz einer Stiftung befindliche Unternehmen verrät nicht einmal, wie viele Uhren es im Jahr verkauft. Analysten schätzen, dass es bis zu 1,2 Millionen Stück sein könnten. Bei einem durchschnittlichen Verkaufspreis von 10.000 Franken ergäbe dies einen Jahresumsatz von bis zu 12 Milliarden Franken. Damit ist Rolex die mit Abstand größte Premium-Uhrenmarke der Welt.

Johannes Ritter Korrespondent für Politik und Wirtschaft in der Schweiz.



Diese Position kann das Unternehmen, das rund 14.000 Mitarbeiter beschäftigt, mithilfe von Bucherer nun weiter ausbauen. Das im Jahr 1888 in Luzern gegründete Fachhandelshaus betreibt mehr als 100 Verkaufsläden, darunter 15 in der Schweiz, mehr als 30 in den Vereinigten Staaten und fünf in Deutschland. In rund der Hälfte der Filialen verkauft Bucherer auch Rolex-Uhren sowie die Zeitmesser der preisgünstigeren Rolex-Zweitmarke Tudor. Rolex und Bucherer verbindet seit 1924 eine enge Partnerschaft. Jörg Bucherer, der bisherige Alleineigentümer der Luxus-Kette, war mit der Rolex-Gründerfamilie Wilsdorf persönlich bekannt. Die Wertschätzung füreinander war sehr groß.