Revival von Röhrenfernsehern : Wieder auf dem Schirm

Kindheitserinnerungen sind ein Phänomen, dessen Marktmacht man nicht unterschätzen sollte. Kommt dann noch ein Bedürfnis nach authentischen, unverfälschten Erfahrungen dazu, kann das Uralt-Technologie aus dem vergangenen Jahrhundert zu einem Comeback verhelfen. Das beste Beispiel dafür ist die Schallplatte, die sich Jahrzehnte nach ihrer vermeintlichen Ablösung durch die CD weiterhin großer Beliebtheit in einer kleinen Gruppe von Musik-Liebhabern erfreut.

Alexander Wulfers Redakteur in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.

Eine ähnliche Mischung aus Nostalgie und Purismus hat nun auch den Fernsehermarkt erreicht. In den meisten Wohnzimmern hängen zwar immer größere, immer flachere LED-Geräte an der Wand. Doch wer vor einigen Jahren den noch voll funktionsfähigen Röhrenfernseher zum Sperrmüll gebracht hat, war womöglich voreilig. Je nach Modell steigen nämlich seit Beginn der Pandemie die Preise für die alten Kisten wieder stark an.