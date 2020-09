Rocket Internet : Oliver Samwers seltsamer Abschied

Es hat schon nicht gut angefangen, damals vor fast sechs Jahren, als Oliver Samwer die Finanzpresse in den Konferenzsaal eines Frankfurter Hotels bat, um von seinen Börsenplänen zu erzählen. Der Mann, einer der erfolgreichsten Internetunternehmer des Landes, reihte einen Superlativ an den nächsten und schwärmte in einem fort von seiner Firma mit dem bezeichnenden Namen Rocket Internet – Rocket, die Rakete.

Dennis Kremer Redakteur im Ressort „Geld & Mehr“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

So verstand man zwar leicht den Grundgedanken von Rocket: überall auf der Welt Start-ups zu gründen, sie größer und erfolgreicher zu machen und sie irgendwann an die Börse zu bringen. Und jedem im Saal war auch klar, dass Samwer bewiesen hatte, dass er dieses Metier beherrscht. War er doch selbst Anfang der 2000er Jahre mit solchen Gründungen reich geworden. Aber der Funke vermochte damals trotzdem nicht so recht überzuspringen. Samwer, von manchen als Genie seiner Zunft verehrt, sprach leise, fast nuschelnd, und blickte irritiert, wenn es zu kritischen Nachfragen kam. Man spürte: Richtig wohl fühlte er sich in dieser Öffentlichkeit nicht.