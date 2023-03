Er war nur mit einem einfachen Metalldetektor ausgestattet – und hat doch einen riesigen Goldfund gefunden. Der Mann, der namentlich nicht genannt werden möchte, machte die Entdeckung in der australischen Provinz Victoria. Genau in dem goldenen Dreieck zwischen Ballarat, Bendigo und St. Arnaud, wo in den 1850er- und 1860er-Jahren der aus­tralische Goldrausch stattfand.

Franz Nestler Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Mit seinem Fund ging der Mann zu Lucky Strike Gold in Geelong und traf dort Darren Kamp. Der schätzte und kaufte das Exemplar und sagte, es sei das größte, das er in seiner 43-jährigen Karriere in der Goldindustrie gesehen habe. Dabei bezog er sich nur auf Goldfunde, die mit einem Detektor ge­macht wurden – Unternehmen würden unter Tage ebenfalls große Nuggets finden. Trotzdem sagt Kamp gegenüber der BBC: „Ich war einfach überwältigt, es ist ein einmaliger Fund.“ Zuerst dachte sich Kamp nicht viel dabei, als ein Mann mit einem großen Rucksack in sein Schürfgeschäft in Geelong, etwa eine Stunde südwestlich von Melbourne, kam. Normalerweise kämen die Leute mit Narrengold oder anderen Steinen, die wie Gold aussähen, sagt Kamp.

„Als er es mir in die Hand drückte, fiel mir die Kinnlade runter“, erinnerte sich Kamp. Er fragte ihn dann: „Glauben Sie, dass er 10.000 Dollar wert ist?“ Kamp schaute ihn an und sagte: “Versuchen Sie es mit 100.000 Dollar.“ Der Mann erzählte ihm dann, dass der Stein nur die Hälfte des Fundes sei. Insgesamt enthielt der 4,6 Kilogramm schwe­re Stein 83 Unzen – oder etwa 2,6 Ki­logramm – Gold. Nachdem er ihn schätzen lassen hatte, kaufte Kamp ihn ihm ab – für umgerechnet rund 160.000 Euro.

Er sagt, der glückliche Mann freue sich darauf, den Gewinn für seine Fa­milie auszugeben: „Oh, meine Frau wird sich freuen“, war seine Reaktion. „Es ist eines dieser Stücke, die das Le­ben verändern“, sagte Kamp.

Entdeckungen wie diese sind zwar selten, doch schätzt man, dass Australien über die größten Goldreserven der Welt verfügt, und viele der größten Nuggets der Welt wurden in Aus­tralien gefunden. Kleine Goldklumpen können bis zu 1000 Dollar wert sein, und der Wert des Goldes steigt angesichts der weitverbreiteten Inflation rasant an: Aktuell kostet eine Feinunze rund 1965 Dollar.

Gegenüber news.com.au erzählte Kamp noch weitere Details über das Goldschürfen: So sagt er, dass das Schürfen bei jungen Leuten immer beliebter geworden sei: „Wenn Sie mich vor ein paar Jahren gefragt hätten, hätte ich gesagt, dass das Durchschnittsalter für dieses Hobby 50 Jahre und äl­ter ist.“ Aber jetzt sehe man viele Leute in ihren Zwanzigern und Dreißigern. Heute gebe es viele Hobby-Goldsucher, die gern in die Natur gehen, um abzuschalten und den Tag zu genießen, und wenn sie dann Gold fänden, sei das nur ein Bonus, sagte Kamp.

Die Goldnuggets aus dieser Region sind berühmt für ihre Menge, Größe und Reinheit, wobei es sich meist um Anschwemmungen handelt. Obwohl der jüngste Fund des 4,6 kg schweren Steins in der Tat beeindruckend ist, verblasst er im Vergleich zum „Welcome Stranger“ – einem 72 Kilogramm schwe­ren Goldnugget, das 1869 in der Region gefunden wurde.