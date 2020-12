Kolumne: „Frag Den Mohr“ : Darf ich schenken, was ich will?

Darf ich schenken, was ich will?

Wer zu Weihnachten einfach schenkt wem und was er will, kann in viele Fettnäpfchen treten – und gegen Gesetze verstoßen. Ein schneller Rat in zwei Minuten.

Einfach Schenken wie es einem gerade beliebt geht in Deutschland selbstverständlich nicht. Wie es sich für eine Bürokratie gehört, ist alles geregelt. Hintergedanke ist, dass ein Geschenk nicht nur von Herzen und aus Liebe und Dankbarkeit gemacht werden könnte, sondern aus kühler Berechnung. Wer der Lehrerin etwas schenkt, könnte auf bessere Noten für die Kinder hoffen. Ebenso könnten Geschenke für den Postboten darauf zielen, dass er die Pakete früher bringen möge und für den Handwerker darauf, dass er sich nächstes Mal mehr Mühe mit dem Abflussrohr gebe.

Schauen wir in das Bundesbeamtengesetz, Paragraph 71: „Verbot der Annahme von Belohnungen, Geschenken und sonstigen Vorteilen“. Ausnahmen bedürfen der Zustimmung der obersten Dienstbehörde. Also bitte an höchster Stelle kundig machen, bevor Sie den Lehrer Ihrer Kinder in die Bredouille bringen. Es soll jeder Interessenkonflikt vermieden werden. Ähnliche Regelungen gibt es auch in den Tarifverträgen des öffentlichen Dienstes, aber auch in der Privatwirtschaft. Der Übergang vom Geschenk zur Bestechung ist fließend.

Jeder sollte sich daher am besten selbst informieren, welche Geschenke er annehmen darf und welche nicht. Oft gilt allerdings der Grundsatz, dass Geschenke bis zu einem Wert von 25 Euro stillschweigend geduldet werden. Sie gelten als „reine Aufmerksamkeit“. Für Geschenke an Freunde und Verwandte ist der Rahmen großzügiger. „Übliche Gelegenheitsgeschenke“ sind unbedenklich. Steuerlich relevant wird es erst, wenn die Freibeträge für Schenkungen überschritten werden. 500.000 Euro binnen zehn Jahren sind für den Ehepartner steuerfrei, 400.000 Euro je Kind, in der Regel 200.000 Euro je Enkel und für alle anderen Verwandten und Nichtverwandten je 20.000 Euro.

Gleichmäßiges Beschenken der Verwandtschaft ist nicht nötig. Hier darf ganz nach individuellen Vorlieben differenziert werden. Im Zweifel schaut sich das Sozialamt die Sache genauer an. Verarmt der Schenker, kann das Amt größere Geschenke der letzten zehn Jahre zurückfordern. Sich arm schenken und dann das Pflegeheim vom Staat bezahlen lassen, soll so verhindert werden.

