Börsenhändler in New York Für sie sind die Inflationserwartungen wichtiger als die tatsächliche Teuerung. Bild: dpa

Es gibt auf der Website der Bundesbank eine Statistik zu den Realzinsen, mit der die Auswirkungen der Inflation auf die Ersparnisse deutlich werden. Nimmt man die Zinsen für täglich fällige Einlagen bei den Banken als Referenz, dann beträgt der Realzins, also der Zins abzüglich der aktuellen Inflationsrate, fast minus 8 Prozent. Die erfreuliche Nachricht: Mit der rückläufigen Inflation und den wieder positiven Zinsen auf Bankeinlagen ist der Realzins für Bankeinlagen seit seinem Rekordtief im vergangenen Oktober von minus 8,0758 Prozent wieder gestiegen.

Markus Frühauf Redakteur in der Wirtschaft.



Doch die Inflation frisst den Wert des Bankkontos weiterhin in einem Tempo auf, das es in der bis zum Juni 1967 zurückreichenden Bundesbank-Statistik noch nie gegeben hat. Das Zwischenfazit fällt mehr als ernüchternd aus, denn wer mit Anlagen die Inflationsrate, die im April in Deutschland 7,2 Prozent betragen hat, schlagen will, der muss schon stark ins Risiko gehen mit der Gefahr eines Totalverlusts.

Um die Marke von null Prozent

Doch professionelle Anleger messen mit der tatsächlichen Inflation lediglich die zurückliegende Vermögensentwicklung. Für die Anlageentscheidung sind vielmehr die Inflationserwartungen am Markt entscheidend. Auf Sicht von zehn Jahren liegen die Markterwartungen für die jährliche Inflation auf durchschnittlich 2,38 Prozent. Auf diesem Niveau bewegt sich auch die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe. Die inflationsindexierte Bundesanleihe mit zehnjähriger Laufzeit pendelt derzeit um die Marke von null Prozent. Das Bild fällt besser aus als in der Ex-post-Betrachtung auf Basis der tatsächlichen Inflation, aber richtig glücklich wird man nicht.

Doch diese Betrachtungsweise kann irreführend sein. „Der Vergleich einer nominalen zukünftigen Verzinsung mit einer historisch realisierten Inflation ist ein Vergleich wie Äpfel mit Birnen“, formuliert es Michael Muck, leitender Anleihestratege bei der Meag, dem Vermögensverwalter der Munich Re. Im Gespräch mit der F.A.Z. sagt er, dass für eine nach vorne gerichtete reale Renditeerwartung der Anleger die erwartete und nicht die realisierte historische Inflation betrachtet werden muss. Und dann kommt es auch auf die Laufzeiten an: Wer zehn Jahre anlegen will, muss auf die Inflationserwartungen für die kommenden zehn Jahre blicken. Wer sich für eine fünfjährige Laufzeit entscheidet, muss sich die Inflationserwartungen in der Fünfjahressicht anschauen.

Blick in den Rückspiegel

Mit dem Blick in den Rückspiegel vergleicht Bernhard Matthes, Portfoliomanager in der Vermögensverwaltung der Bank für Kirche und Caritas (BKC), die Betrachtung des Realzinses auf Basis aktuell veröffentlichter Inflationsraten. „Die aktuellen Inflationsraten messen bereits eingetretenen Schaden und haben daher kaum Relevanz als Maßstab für die Beurteilung, ob heute erwerbbare Risikoprämien ausreichen, um das prospektive Inflationsrisiko zu kompensieren“, antwortet er auf Anfrage dieser Zeitung. Für Anleiheinvestoren sei vielmehr relevant, ob der über die verbleibende Restlaufzeit einer Anleihe erlittene Kaufkraftverlust ausgeglichen werde. Dazu sei eine Pro­gnose über laufzeitgleiche, künftige Inflationsraten erforderlich. Für Matthes ist der bestmögliche verfügbare Datenpunkt dafür die marktbasierte Inflationserwartung.

Wirklich risikolos sind nur Titel mit Inflationsschutz

Auf den Markt für inflationsindexierte Anleihen blickt Benjamin Dietrich, Portfoliomanager von Lazard Asset Management. Der Markt für inflationsindexierte Anleihen schaue nach vorne und versuche die durchschnittliche Inflationsrate über die gesamte Laufzeit einer Anleihe zu schätzen. Diese Schätzung spiegele sich in den sogenannten Breakeven-Inflationsraten wider. Für zehnjährige inflationsgeschützte Anleihen des amerikanischen Staats, sogenannte Tips, antizipiert der Markt nach Beobachtung von Dietrich, der in New York für Lazard tätig ist, gegenwärtig eine durchschnittliche Inflation von 2,26 Prozent über die gesamte Laufzeit. Beim Eintritt dieser Erwartung würden Anleger sowohl mit Inflationsanleihen als auch mit normalen Anleihen die gleiche Rendite erzielen, wie das eingangs erwähnte Beispiel mit Bundesanleihen schon gezeigt hat.

Dietrich sieht die inflationsgeschützten Anleihen derzeit als risikolosen Vermögenswert. Generell wähle man die Inflationsanleihen, wenn man denke, dass die faktische Inflation über die Laufzeit höher sei als die gegenwärtig vom Markt erwartete Inflation. Da die erwartete Inflation aktuell recht niedrig gegenüber den faktisch ausgeprägten Inflationsraten sei, halten die Anleihestrategen von Lazard Asset Management inflationsindexierte Anleihen für attraktiv. „Sie sichern eine attraktive Verzinsung und bieten zusätzlich Absicherungspotential gegenüber deutlich höheren Inflationsraten“, sagt Dietrich.