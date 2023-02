Rekordjahr 2022 : Börse fast ohne Aktienhandel

Das neue Wachstumsprogramm der Börse soll Horizon 2026 heißen. Es folgt der Roadmap 2020 und Compass 2023. Was genau drinsteht, wird auf dem Kapitalmarkttag der Deutschen Börse am 28. Juni vorgestellt. Doch schon jetzt ist klar: Mit dem Geschäft mit Börsengängen und dem Ak­tienhandel, dem Ursprung und Wesenskern der Börse, wird es nicht viel zu tun haben. Dass die Finanzierung von Unternehmen über die Börsen dem Börsenchef Theodor Weimer nicht egal ist, das macht er immer wieder sehr deutlich.

Daniel Mohr Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Auch am Donnerstag widmete er dem Thema in der Bilanzpressekonferenz in Frankfurt eine Passage. Er sprach vom ungeheuren Finanzbedarf, den es auf der Welt gebe, zur Bewältigung der Klimakrise, der Di­gitalisierung, der Demographie und dem Wiederaufbau der Ukraine und der ohne einen starken Kapitalmarkt nicht bewältigt werden könne. „Wir müssen zu einer europäischen Kapitalmarktunion kommen, die ihren Namen verdient“, sagt Weimer.

Doch an der fragmentierten europäischen Börsenlandschaft, die für einen ein­heitlichen Kapitalmarkt in Europa nicht hilfreich ist, wird Weimer aktiv nichts ändern. „Wir sind hier nicht auf Konsolidierung aus, das ist ein kassalastiges Geschäft“, sagt Weimer. Der Kassamarkt steht in der Börsenwelt für den Wertpapierhandel, für die Emission neuer Aktien, also genau jene Art der Finanzierung, die es für die großen Zukunftsaufgaben braucht.

Der Kassamarkt steht aber auch für schrumpfende Umsätze der Börsen und vergleichsweise geringe Margen. Zukäufe mit geringeren Gewinnmargen als die hohen 50 Prozent, die von der Börse derzeit erzielt werden, führten zu einer Verwässerung und das habe der neben ihm sitzende Finanzvorstand Gregor Pottmeyer schon sehr genau im Blick.

Wer in die herausragende Bilanz der Börse im Jahr 2022 blickt, sieht ein Plus der Nettoerlöse von 24 Prozent auf gut 4,3 Milliarden Euro. Unterm Strich blieb mit knapp 1,6 Milliarden Euro ein Gewinnanstieg um 24 Prozent. Der klassische Wertpapierhandel schaffte aber nur noch 176 Millionen Euro Nettoerlöse. Er schrumpfte trotz eines durchaus turbulenten Aktienjahres nach dem russischen Angriff auf die Ukraine.

Gegen den Trend betrug das Minus 7 Prozent, obwohl die Zahl auch den rege wachsenden Handel mit börsengehandelten In­dexfonds (ETFs) umfasst. Nimmt man den Bereich der Kursdaten hinzu, womit die Börse nicht schlecht verdient, bleibt trotzdem nur ein (schrumpfender) An­teil von 8 Prozent im Bereich des Aktienhandels. Mit Linde verlässt das wertvollste Unternehmen bis Anfang März die Frankfurter Börse und reiht sich ein in die Liste der Delistings, die seit einigen Jahren länger ist als die der Börsengänge.

Theodor Weimer weiß als Konzernmanager genau, dass in diesem Bereich kein Blumentopf zu gewinnen ist. Falls sich auf dem Heimatmarkt Europa ein Fenster öffne für eine ganz andere Art der Integration, sei es unsinnig, sich das nicht anzuschauen, sagt Weimer. Aber die Umsätze und Gewinne macht die Börse längst mit anderen Dingen. Da ist das Geschäft mit Indizes, wovon die Börse mittlerweile mehr als 11.000 rechnet, davon gut 2000 im Nachhaltigkeitsbereich – Umsatzwachstum 2022 rund 18 Prozent, im Nachhaltigkeitsbereich sogar 51 Prozent.