Rekord an der Wall Street : Dow nimmt erstmals Marke von 29.000 Punkten

Anzeigetafel an der Wall Street Bild: AP

Positiv aufgenommene Daten am amerikanischen Arbeitsmarkt hieven den Dow Jones erstmals über die Marke von 29.000 Punkten. Der eng gefasste Standardwerteindex steigt um 0,2 Prozent auf ein Rekordhoch von 29.009,07 Punkten. Börsianer werten den überraschend geringen Anstieg der Löhne als Hinweis auf eine anhaltend lockere Geldpolitik der Notenbank Fed.

Der Dax dagegen hat am Freitag nur einen weiteren kleinen Schritt in Richtung seines Rekordhochs gemacht. Die Entspannung im Konflikt zwischen den USA und dem Iran stützt den Markt weiter. Zeitweise fehlten dem Leitindex nur etwa 50 Punkte zur Bestmarke von 13.596 Zählern, die vom Januar 2018 datiert.

Zuletzt notierte der Dax dann noch mit 0,12 Prozent im Plus bei 13.510,94 Punkten. Auf Wochensicht zeichnete sich ein Gewinn von mehr als zwei Prozent ab.

Der M-Dax der mittelgroßen Börsentitel näherte sich im Tageshoch sogar bis auf wenige Punkte dem bisherigen Rekordhoch von 28.643 Punkten, zuletzt hat er aber leicht auf 28 482,35 Punkte nachgegeben. Beim EuroStoxx 50 können Anleger von Rekordsphären nur träumen, bei ihm ging es am Freitag nur knapp auf 3798,37 Punkte bergauf.

Auf Unternehmensseite sorgte vor allem RWE für Gesprächsstoff. Die Hoffnung auf eine hohe Entschädigung für den Kohleausstieg trieb die Aktien an der Dax-Spitze um 4,7 Prozent nach oben. Der Versorger dürfte bis zu zwei Milliarden Euro an Entschädigung erhalten, schrieb die „Rheinische Post“ unter Berufung auf Parteikreise.

Unter den Nebenwerten sorgten Analystenkommentare für Bewegungen. Den Anlegern des Anlagenbauer Dürr und des Verbindungstechnik-Herstellers Norma Group spielten jeweils Kaufempfehlungen der Societe Generale wegen verbesserter Perspektiven für die Profitabilität in die Karten. Die Aktien Dürr-Aktien rückten um fast 7 Prozent vor, bei Norma flachte der Rückenwind auf zuletzt 1,6 Prozent ab.

Die Kurse deutscher Bundesanleihen fielen am Freitag etwas. Die Umlaufrendite stieg im Gegenzug von minus 0,25 Prozent am Vortag auf minus 0,24 Prozent, wie die Deutsche Bundesbank in Frankfurt mitteilte.