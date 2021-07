Aktualisiert am

Anlagestrategien : Regierungen zapfen in Krise Staatsfonds an

Container stapeln sich im südchinesischen Hafen Yantian. Chinas Konjunkturerholung zieht Staatsfonds an. Bild: AFP

In Krisenzeiten dienen Staatsfonds ihren Regierungen auch zur Finanzierung. Nach einer Studie der US-Kapitalanlagegesellschaft Invesco weiten staatliche Investoren ihre Engagements in Aktien und in China aus.