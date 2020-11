Aktualisiert am

Reformen in der Altersvorsorge : Neue Trümpfe für die Betriebsrente

Wer erinnert sich noch an Andrea Nahles? Es ist noch gar nicht lange her, da führte sie als erste Frau die SPD. Seit ihrem krachenden Rücktritt im Juni 2019 ist es still um sie geworden, seit August ist sie Präsidentin der Bundesanstalt für Post und Telekommunikation. Aber einige teilweise höchst umstrittene Reformen aus ihrer Zeit als Sozialministerin wirken bis heute nach: Mütterrente, Rente mit 63 – und die Stärkung der Betriebsrenten.

Dyrk Scherff Redakteur im Ressort „Geld & Mehr“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

Dabei zahlen Arbeitnehmer Teile ihres Gehaltes in ein Sparprodukt ein und bekommen einen Zuschuss vom Arbeitgeber, oder der Arbeitgeber zahlt allein ein. Im Ruhestand und bei Erwerbsunfähigkeit wird dann eine Rente ausbezahlt, im Todesfall auch an die Hinterbliebenen. Diese betriebliche Altersversorgung (BAV) wurde seit 2018 durch die Nahles-Reform deutlich verbessert. Seitdem dürfen acht Prozent der sogenannten Beitragsbemessungsgrenze statt bisher vier Prozent steuerfrei und vier Prozent sozialabgabenfrei in eine Betriebsrente umgewandelt werden. Diese Grenze ist der maximale Bruttolohnbetrag, der bei der Bestimmung der gesetzlichen Rentenversicherungsbeiträge miteinbezogen wird, und steigt jedes Jahr. Demnach können 2021 monatlich 568 Euro steuer- und 284 Euro sozialabgabenfrei eingezahlt werden.