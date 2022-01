Raumfahrt 2.0 : Zum Mond mit Weltraumaktien

Eines der wichtigsten Werkzeuge des „Marsianers“ Mark Watney in der gleichnamigen Romanverfilmung ist Indus­trieklebeband. Um auf unserem benachbarten Planeten zu überleben, nutzt er dieses unter anderem zur Reparatur seiner Station oder seines Raumanzuges. Tatsächlich ist das graue Klebeband ein oft zitierter Begleiter auf Weltraummissionen der amerikanischen Raumfahrtbehörde NASA.

Vermutlich werden durch das neu entfachte Interesse am Weltraum kaum die Aktienkurse von Klebebandherstellern in die Höhe schnellen. Möchte man aber in den aufstrebenden Raumfahrtsektor investieren, lohnt es sich, auch die Aktien von Zulieferern, Infrastrukturanbietern und Profiteuren der Weltraumökonomie zu betrachten. Mit Space X und Blue Origin sind zwar die beiden Raumfahrtkonzerne mit der derzeit größten Außenwirkung nicht börsennotiert. Aber in den vergangenen beiden Jahren haben viele Unternehmen ihren Weg an die Märkte gefunden.