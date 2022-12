Ranking der Milliardäre : Elon Musk nur noch knapp an der Spitze

Anfang 2021 war Elon Musk zum ersten Mal der reichste Mensch der Welt. Der Vorstandschef des Elektroautoherstellers Tesla löste Jeff Bezos, den Gründer des Onlinehändlers Amazon, auf dem Spitzenplatz des Bloomberg Billionaires Index ab. Ihm verschaffte das offenbar große Genugtuung, einmal twitterte er an Bezos hämisch ein Emoji einer Silbermedaille. Und er erreichte im vergangenen Jahr noch andere Meilensteine. Im Herbst wurde sein Reichtum auf mehr als 300 Milliarden Dollar beziffert, er war der erste Mensch in der Geschichte, dem das gelang.

In diesem Jahr ist Musks Vermögen allerdings dramatisch geschrumpft. Nun wird es auf 171 Milliarden Dollar geschätzt, das sind fast 100 Milliarden Dollar weniger als zu Jahresbeginn. Damit ist er nur noch ganz knapp an der Spitze der Reichenliste, vor Bernard Arnault, dem Vorstandschef des französischen Luxuskonzerns LVMH. Arnault kam in diesem Jahr um einiges glimpflicher davon, sein Vermögen fiel um knapp 10 Milliarden auf 168 Milliarden Dollar.

Musk mag es trösten, dass er nicht der einzige Verlierer ist, denn auch einige andere prominente amerikanische Unternehmer haben in ähnlichen Dimensionen an Reichtum eingebüßt. Das Vermögen seines Rivalen Bezos fiel seit dem Jahreswechsel um 79 Milliarden auf 114 Milliarden Dollar. Und Mark Zuckerberg, der Vorstandschef des Facebook-Mutterkonzerns Meta, hat auf dem Papier fast zwei Drittel seines Reichtums verloren. Er liegt nun bei knapp 44 Milliarden Dollar, Anfang des Jahres waren es mehr als 125 Milliarden Dollar. Zuckerberg ist aus dem Kreis der 25 reichsten Menschen der Welt gefallen, dem er lange angehörte.

Ob Musk, Bezos oder Zuckerberg: Sie alle bleiben sagenhaft reich. Aber die Summen, um die ihr Vermögen sich reduziert hat, sind bemerkenswert und auch nicht allein mit dem allgemein schwierigen Börsenumfeld zu erklären. Derweil gibt es auch Gewinner. Der Aufsteiger des Jahres ist der indische Industrielle Gautam Adani, dessen Reichtum sich um gut 50 Milliarden auf 127 Milliarden Dollar gemehrt hat. Er liegt damit auf dem dritten Rang der Bloomberg-Liste hinter Musk und Arnault.

Tesla-Aktienkurs im Abwärtssog

Musks Reichtum erklärt sich in erster Linie mit seinem Anteil an Tesla, daneben ist er auch Großaktionär des Raumfahrtunternehmens SpaceX. Tesla war in den vergangenen Jahren ein Börsenliebling, im Herbst 2021 überschritt die Marktkapitalisierung zwischenzeitlich die Marke von einer Billion Dollar. Seither ging es aber bergab, die Aktie kostet heute weniger als halb so viel wie zu Jahresbeginn. Dabei sind die Geschäftsergebnisse solide, das früher chronisch defizitäre Unternehmen weist nun Quartal für Quartal Milliardengewinne aus.

Aber Tesla konnte sich der allgemeinen Abschwächung an den Finanzmärkten nicht entziehen, außerdem setzte Musk selbst die Aktie mit dem Drama um seine Übernahme der Onlineplattform Twitter Kursschwankungen aus. Um die 44 Milliarden Dollar teure Übernahme zu finanzieren, hat Musk Tesla-Aktien im Wert von fast 20 Milliarden Dollar verkauft, und die Abgabe derart großer Aktienpakete drückt oft auf den Kurs. Zudem gibt es Befürchtungen, Twitter könnte Musk allzu sehr von Tesla ablenken oder in Interessenkonflikte stürzen. Allein seit Vollzug der Übernahme am 27. Oktober hat die Tesla-Aktie mehr als 20 Prozent an Wert verloren.