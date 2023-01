Chicago-Ökonom Rajan : „Die Zentralbanken müssen die Zinsen weiter erhöhen“

Aktualisiert am

„Chicago ist eine Universität, keine Religion“: Raghuram Rajan, 59, ist seit 26 Jahren Finanzprofessor an der Universität Chicago, die für ihre liberalen Ökonomen berühmt geworden ist. Zwischendurch war er Chefökonom des Internationalen Währungsfonds und Gouverneur der indischen Notenbank. Bild: Atul Loke/NYT/Redux/Laif

Professor Rajan, wann wird die Inflation wieder so niedrig sein, wie wir es gewohnt sind?

Dass die Inflation wieder sinkt, das wissen wir. Schwieriger ist es zu sagen, wann. In Europa ist es etwas leichter, weil die Preissteigerungen der Vergangenheit die Inflationsrate bald nicht mehr beeinflussen. In den USA kann die Inflation demnächst auf 3 oder 4 Prozent zurückgehen, aber der letzte Teil kann wirklich schwierig werden. Man kann nicht damit rechnen, dass das noch dieses Jahr passiert. Wahrscheinlicher ist, dass es im nächsten Jahr so weit ist.