Queere Finanzberatung : Wie Schwule und Lesben vergessen werden

Wer eine Eigentumswohnung kaufen will, muss sich vor seinen Finanzberatern sprichwörtlich ausziehen. Was für eine Stelle wird in welcher Branche mit welchem Vertragsverhältnis ausgeübt? Wie regelmäßig sind Einkünfte zu erwarten? Wie sind die Familienverhältnisse? Als vor einigen Jahren ein Finanzberater diese Frage an ein lesbisches Paar aus Aschaffenburg stellte, wurde es ungemütlich, erinnern sich die beiden am Telefon. „Da war so eine Reaktion, das hat nicht in sein Weltbild gepasst“, erzählt die eine der beiden. Auf einen Schlag habe sich das Vertrauensverhältnis verändert. „Wenn der andere komisch wird, hält man sich zurück und erzählt nicht mehr so offen.“ Zurück blieb ein Gefühl, sich verstellen zu müssen.

Doch eine Finanzberatung, die auch die Bedürfnisse der LGBTQI-Community (lesbisch, schwul, bi, trans, queer, intersexuell) berücksichtigt, ist nicht nur eine Frage der schlechten Gefühle, sondern zum Teil auch materiell relevant. Bis im Jahr 2006 das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz eingeführt wurde, haben private Kranken- und Lebensversicherer regelmäßig homosexuelle Männer abgelehnt, weil sie HIV bekommen könnten. Daran erinnert der Lesben- und Schwulenverband (LSVD). Bis heute können transsexuelle Verbraucher keine private Krankenversicherung oder Berufsunfähigkeitspolice abschließen, weil die Absicht einer Geschlechtsumwandlung von Psychotherapeuten begutachtet wird – was ein Ausschluss ist. Lesbische Paare müssen darum kämpfen, dass Krankenversicherer Kosten einer Kinderwunschbehandlung tragen.