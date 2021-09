Scherbaums Börse : ProSiebenSat.1 – Ein Hingucker im Aktiendepot

Unter dem Motto „We love to entertain you” wirbt der TV-Sender ProSieben für sich. Für die Aktionäre des Mutterkonzerns gilt dieser Satz ebenfalls – zumindest in der jüngsten Zeit. Die Zukunft kann sogar noch mehr Freude bringen.

Gehören Sie auch noch zu der Generation, die als Kind den Wechsel vom Schwarz-Weiß-Fernseher zum Farbbild-Gerät mitgemacht hat, oder mit lediglich drei Programmen aufgewachsen ist und zum Sendeschluss die Nationalhymne gehört hat? Meine 13-jährige Tochter hat mich dazu jüngst erst einmal lachend angeschaut und gesagt: „Wie komisch war das denn damals.“

Das ist für junge Menschen heute gar nicht mehr vorstellbar. Die Medienlandschaft des 21. Jahrhunderts hat weniger mit TV, dafür mehr mit Streaming zu tun. Vor allem jüngere Altersgruppen konsumieren mehr über Smartphones oder Tablet ihre Sendungen, sei es in Mediatheken, auf Youtube oder über Streamingdienste.

Ein Konzern, der in Deutschland neben den Öffentlichem Rundfunk groß geworden ist und seit langem erfolgreich arbeitet, ist ProSiebenSat.1. Mit 15 Free- und Pay-TV-Sendern erreicht der Konzern eigenen Angaben zufolge mehr als 45 Millionen TV-Haushalte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Zusätzlich nutzen monatlich rund 33 Millionen Verbraucher die vermarkteten Online-Angebote.

Man mag vielleicht selbst die Formate des Konzerns nicht anschauen wollen (der gute alte „Tatort“ läuft schließlich „im Ersten“). Dennoch sind diverse Formate genau bei der wichtigen Zuschauer-Altersgruppe der 14 bis 29-jährigen beliebt, die dafür sorgen, dass zu bestimmten Zeiten die Werbeslots gut gefüllt sind und so Geld in die Kassen des Entertainment-Konzerns gespült wird. Ein Top-Format hierfür ist beispielsweise bei dem M-Dax-Konzern „Germany’s Next Topmodel", das mit guten Einschaltquoten die Vermarktung der Werbeblöcke – gerade im Corona-Jahr 2020 – maßgeblich zu füllen half.

Analysten glauben (wieder) an den Konzern

Wer als Anleger an ProSiebenSat.1 denkt, wird sicherlich an eine erfolglose Aktie denken, die über Jahre (seit dem Rekordhoch 2015 bei 50,95 Euro) bis vergangenes Jahr einen massiven Kurssturz von fast 90 Prozent hinlegte. März 2020 zeigte die Kurstafel nur noch 5,70 Euro an, was den tiefsten Stand seit dem Finanzkrisenjahr 2009 bedeutete. Wer nach dem Corona-Crash an die Medien-Aktie glaubte, wurde belohnt – heute steht der Aktienkurs wieder bei fast 17 Euro.

Analysten sind nach wie vor positiv gestimmt, raten mehrheitlich zum Kauf und geben Kursziele im Schnitt von 22 Euro an. Das Werbegeschäft in den Kernmärkten des Medienkonzerns entwickle sich schwungvoll, urteilte jüngst Warburg Research und verwies auch auf künftige Kurstreiber und die Dividende. Letztere kann sich sehen lassen. Aktuell liegt die Ausschüttungsquote bei 4 Prozent, nächstes Jahr liegen die Schätzungen bei fast 4,5 Prozent. Die NordLB hat zuletzt die Einstufung für ProSiebenSat.1 nach den endgültigen Geschäftszahlen zum zweiten Quartal auf „Kaufen" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen.

Starke Erholung des Werbegeschäfts

Die Zahlen zum zweiten Quartal 2021 zeigten, dass ProSiebenSat.1 die Corona-Krise hinter sich lassen konnte. So kletterten die Erlöse im Vorjahresvergleich um 48 Prozent auf 1,05 Milliarden Euro. Ein Rekordwert für ein zweites Quartal. Hauptgrund für dieses starke Wachstum war eben die überraschend starke Erholung des Werbegeschäfts.

Auch deshalb wurde das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) auf Quartalssicht auf 166 Millionen Euro mehr als versiebenfacht. Für das Gesamtjahr 2021 geht das Management nun von einem Umsatzplus in Höhe von 9 bis 11 Prozent auf 4,4 bis 4,5 Milliarden Euro aus. Das bereinigte Konzern-EBITDA wird zwischen 800 und 840 Millionen Euro gesehen, was im Mittel einem Zuwachs im Vorjahresvergleich um 16 Prozent entsprechen würde.