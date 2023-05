Die Hautarztpraxis im Frankfurter Nordwesten macht kein Hehl daraus, dass es für sie zwei Sorten von Menschen gibt: Kassenpatienten und Privatversicherte. Wer Mitglied einer gesetzlichen Krankenversicherung ist – das trifft auf 90 Prozent aller Deutschen zu – muss frustrationstolerant sein: Neue Kassenpatienten nimmt die von zwei jungen Ärztinnen geleitete Praxis überhaupt nicht mehr auf. Und für die gesetzlich versicherte Bestandskundschaft gibt es im Online-Buchungssystem für den kompletten Mai keinen einzigen freien Termin mehr. Für Juni, Juli, August ist der Kalender noch nicht freigeschaltet. Wer privat versichert ist, darf dagegen gern schon am Montag vorbeikommen.

Das Beispiel ist krass, aber typisch. Das lange Warten auf einen Facharzttermin ist für viele Kassenpatienten ein Ärgernis. Manche würden sich liebend gern einmal so wie ein Privatpatient behandeln lassen. Aber erstens liegt die Einkommensuntergrenze für die Aufnahme in die private Krankenversicherung zurzeit bei rund 5000 Euro im Monat. Zweitens birgt die künftige Entwicklung der Beitragssätze ein finanzielles Risiko. Und drittens ist es sehr schwierig, später in die gesetzliche Krankenversicherung zurückzukehren, falls sich etwa die eigene Lebenssituation oder die Prioritätenliste verändert.

Kartenzahlung erwünscht

Privatpatient für einen Tag, das wär’s. Geht nicht? Geht doch.

Die Frankfurter Hautarztpraxis wirbt dafür im Internet sogar ziemlich unverhohlen. Als „Selbstzahler“ kommen dort auch Kassenpatienten schon nächste Woche dran. Zwar nicht gleich am Montag, wie die richtigen Privatversicherten, aber immerhin am Dienstag. Für voraussichtlich zwischen 75 und 150 Euro, heißt es auf der Homepage. Je nach Aufwand, Kartenzahlung ist erwünscht.

Das ist eine Option, die nicht viele Patienten in Anspruch nehmen. Sie ist im deutschen Gesundheitswesen, das seit Reichskanzler Otto von Bismarcks Zeiten auf der Pflichtversicherung beruht, eher geduldet als gewollt.

Ahnungslosigkeit wird teuer

Umso mehr lohnt es sich, ihre Vor- und Nachteile unter die Lupe zu nehmen. Kassenpatienten müssen sich dafür prinzipiell erst einmal mit der Idee anfreunden, dass Ärzte überhaupt Rechnungen ausstellen. Gesetzlich Versicherte bekommen in der Regel nichts davon mit, für welche Leistungen ihre Kasse wie viel Geld an wen überweist. Außer manchmal beim Zahnarzt.

Als Selbstzahler sollte man sich diese Ahnungslosigkeit nicht leisten. Sonst kann der Ausflug in die Welt der ärztlichen Privatleistungen sehr teuer werden.

Was Mediziner privat abrechnen dürfen, ist detailliert in der Gebührenordnung für Ärzte festgelegt, deren aktueller Stand zum Beispiel auf der Internetseite des Verbands der Privaten Krankenversicherungen abrufbar ist. An erster Stelle in diesem Katalog, der auch für Selbstzahler gilt, steht praktischerweise gleich die am häufigsten von niedergelassenen Ärzten abgerechnete Leistung: „Beratung, auch telefonisch – 4,66 Euro“.

Lohnender Mehraufwand

Dass auf den Rechnungen dafür fast immer eine höhere Summe steht, ist gewollt. Die angegebene Grundgebühr wird nämlich stets mit einem Faktor multipliziert, im Jargon heißt das: gesteigert. Die privaten Krankenversicherungen übernehmen standardmäßig das 2,3-Fache. Wenn die Ärzte einen Mehraufwand begründen, können sie bei den Versicherungen bis zum 3,5-Fachen abrechnen.