Preisanstieg setzt sich fort : Krisenfester Immobilienmarkt

Von Überhitzung keine Spur: Berlin-Hyp-Chef Sascha Klaus erwartet allenfalls einen langsameren Preisanstieg am deutschen Immobilienmarkt. Das zeigt die Entwicklung in Deutschlands sieben größten Städten.

Ist von überhitzten Märkten die Rede, dann wird gerne auf die Immobilienmärkte in den sieben größten deutschen Städten verwiesen. Selbst nach dem rasanten Preisanstieg der vergangenen Jahre haben sich die Immobilien dort auch in der Corona-Krise weiter verteuert. Wie aus den jüngsten Zahlen des Verbandes deutscher Pfandbriefbanken (vdp) hervorgeht, sind die Preise für Wohnimmobilien in Berlin, Hamburg, München, Köln, Frankfurt, Stuttgart und Düsseldorf im zweiten Quartal im Durchschnitt um 7,5 Prozent nach oben gegangen. Das ist weniger als der für Deutschland ermittelte Durchschnitt für Wohnimmobilien: Hier stieg der Preisindex des Verbandes der wichtigsten Hypothekenfinanzierer um 10,7 Prozent.

Aber die sieben größten Städte dürften eine Vorreiterrolle für den Gesamtmarkt haben: Statt einer Preiskorrektur setzt sich der Anstieg in einem langsameren Tempo auch in der Corona-Krise fort. „Der deutsche Immobilienmarkt hat sich in der Corona-Pandemie als sehr widerstandsfähig erwiesen“, sagt Sascha Klaus, Vorstandsvorsitzender der Berlin Hyp, im Gespräch mit der F.A.Z. Auf diesen Markt hat sich die Tochtergesellschaft der von den Sparkassen kontrollierten Landesbank Berlin ausgerichtet. Die am Donnerstag veröffentlichten Halbjahreszahlen bestätigen, wie krisenfest das Immobiliengeschäft verläuft.