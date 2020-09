Biden und Trump im TV-Duell : Wovor sich Profi-Anleger fürchten

An den internationalen Finanzmärkten wird kein Ereignis im weiteren Jahresverlauf so sehr erwartet wie die Wahl des amerikanischen Präsidenten am 3. November. In der Nacht zum Mittwoch treffen die beiden Kandidaten Donald Trump und Joe Biden erstmals in einem von drei großen Fernsehduellen aufeinander.

Tim Kanning Redakteur in der Wirtschaft. F.A.Z.

Und schon diese drei Debatten stehen in den Kalendern der Anlageexperten in einer Reihe mit den Sitzungen der großen Zentralbanken oder auch dem nächsten G20-Gipfel. Die größte deutsche Fondsgesellschaft DWS spricht von den wichtigsten Wahlen seit dem Jahr 1980 – damals wurde Ronald Reagan Präsident in Washington.

Viele Analysten der großen Finanzhäuser kommen zu einem ähnlichen Schluss: Sowohl Biden als auch Trump würden nach der Wahl große Konjunkturprogramme aufsetzen, um die coronageschädigte Wirtschaft wieder in Gang zu bringen. Trump dürfte vor allem auf Steuersenkungen dringen. Joe Biden hat dagegen höhere Staatsausgaben – finanziert durch höhere Steuern für Unternehmen und wohlhabende Privatpersonen – in den Vordergrund seiner Kampagne gestellt, wie etwa Alexander Buhrow von der DZ-Bank zusammenfasst.

Zwei Unsicherheiten im Blick

Im Handelskonflikt mit China setzen beide Kandidaten auf Härte. Als Präsident dürfte auch Biden Druck auf China ausüben. Schließlich hat auch Biden keine eilige Rückführung der Strafzölle gegen Peking versprochen. Der Demokrat dürfte dabei aber wieder stärker auf die Zusammenarbeit mit westlichen Partnern setzen. Insgesamt werde sich Biden gegenüber Europa wohl versöhnlicher zeigen als Trump, meint Buhrow.