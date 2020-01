Wie wird man wohlhabend? : Hoffen auf den Lottogewinn

Aktualisiert am

Viele Deutsche sehen in Immobilienbesitz oder einem Lottogewinn die besten Chancen, zu einem Vermögen von 500.000 Euro zu kommen. In einer Umfrage im Auftrag der Postbank sagte jeder Vierte (26 Prozent), dass ihm Wohneigentum am ehesten zu einer halben Million Euro verhelfen könnte.

Tim Kanning Redakteur in der Wirtschaft. F.A.Z.

Besonders überzeugt davon waren die jüngeren Befragten im Alter zwischen 16 und 29 Jahren – hier äußerten 34 Prozent diese Meinung. Anders sieht die Lage in Ostdeutschland aus, wo in weiten Teilen die Immobilienpreise eher sinken als steigen: Hier glauben nur 19 Prozent der Befragten, mit Wohneigentum ein Vermögen aufbauen zu können. Stattdessen setzt dort jeder Dritte auf einen Lottogewinn.

Im Bundesdurchschnitt tut das nur jeder Fünfte. Deutlich geringer ist dagegen die Zuversicht, über Arbeit oder auch den Besitz von Aktien zu einem Vermögen zu kommen – beides gaben nur jeweils 7 Prozent der Befragten an. Mehr als jeder Fünfte (22 Prozent) hält es überhaupt nicht für möglich, ein Vermögen von 500.000 Euro aufzubauen.