Die Hausse mache zunächst nur eine Pause, prophezeiten technische Analysten vor Jahresfrist mit Blick auf den Dax. Für das zweite Quartal rechneten sie mit einer Ausweitung der Baisse, aber auch mit Unterstützung der Dividendensaison, und empfahlen einen Sicherungsstopp bei 12.400 Punkten. Zunächst ging die Rechnung auf. Der deutsche Standardwerteindex hielt sich bis Anfang Juni gut, dann aber ging es abwärts. Die 12.400 Punkte wurden im September gerissen. Gleichzeitig aber war dies die Wende: Eine Woche später hatte der Index das heute gültige 29-Monats-Tief markiert.

Seitdem hat der Dax um ein knappes Drittel zugelegt, er notiert aktuell auf oder in der Nähe eines 15-Monats-Hochs. Und wieder steht eine Dividendensaison bevor. Diese ist nicht ganz so attraktiv wie vor Jahresfrist. Die Dividendenrendite liegt mit rund 3 Prozent etwas unter den 3,2 Prozent des Aprils 2022, was natürlich daran liegt, dass der Dax teurer geworden ist. Dennoch ist das Niveau hinreichend attraktiv, und so dürfte auch von der diesjährigen Dividendensaison ein stabilisierender Effekt auf den Markt ausgehen.