Umfrage der F.A.Z. : Was Vermögensverwalter jetzt empfehlen

Die F.A.Z. hat Anlageprofis gefragt, wie sie in der aktuellen Krise investieren. Erstaunlich unterschiedlich ist ihre Empfehlung für Aktien. Die Quote schwankt zwischen 20 und 60 Prozent.

Die Corona-Krise ist ein erheblicher Einschnitt im Leben der meisten Menschen und möglicherweise auch für ihre Vermögen. Die F.A.Z. hat 19 Vermögensverwalter nach ihren Empfehlungen für die Vermögensstruktur und einzelne Anlageklassen mit Blick auf die kommenden zwölf Monate befragt. Über die Ergebnisse wird die F.A.Z. in den kommenden Tagen in loser Folge berichten. Als Novum wurde diese Umfrage in der ersten vollen Maiwoche per Onlineformular durchgeführt.

Demnach hat die Corona-Krise zu keiner Abwendung von Wertpapieren geführt. Mit Blick auf einen ausgewogenen Mix von Risiko und Chance, bleiben Aktien und Anleihen typischerweise der Hauptteil jedes Portfolios, sowohl für vermögende als auch weniger vermögende Anleger – auch wenn einige Vermögensverwalter vor allem betuchteren Investoren vergleichsweise niedrige Anteile an liquiden Wertpapieren empfehlen. Dass etwa die Family Offices Deutsche Oppenheim und HQ Trust nur 52 und 39 Prozent an liquiden Wertpapieren vorsehen, überrascht weniger. Eher schon, dass just der ETF-Anbieter Lyxor nur auf 40 Prozent kommt. Einschließlich der ebenfalls empfohlenen „Newcits“ – also nach der gängigen Ucits-Richtlinie regulierte Hedgefonds – steigt die Quote mithin auf 60 Prozent. Auch HQ Trust empfiehlt in kleinem Umfang Hedgefonds.