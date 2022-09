Aktualisiert am

Porsche steuert in Richtung Dax

Technische Analyse : Porsche steuert in Richtung Dax

Der genaue Zeitpunkt des Börsengangs, der Umfang und die Bewertung werden darüber entscheiden, ob die Porsche AG in den Dax 40 oder zunächst nur in den M-Dax 50 kommt.

Bald im Dax? Die Automarke Porsche soll noch in diesem Jahr an die Börse. Bild: Reuters

Der Börsengang der Porsche AG steht derzeit im Zentrum der Diskussion. Einerseits hat die Verflechtung zwischen VW und dem Großaktionär Porsche Automobile Holding SE (PAH), die jeweils mit ihren Vorzugsaktien im Dax 40 vertreten sind, bereits für den Kapitalmarkt eine komplexe Struktur. Der Börsengang der Porsche-AG-Vorzugsaktien wird die Verflechtung noch verkomplizieren. Andererseits ist die Porsche AG mit ihrem erfolgreichen Geschäftsmodell ein Gewinn für den Aktienmarkt. Deshalb wäre es wünschenswert, dass die Porsche AG auch zeitnah in den wichtigsten deutschen Aktienindex, den Dax 40, kommt.

Der genaue Zeitpunkt des Börsengangs, der Umfang und die Bewertung werden darüber entscheiden, ob die Porsche AG in den Dax 40 oder zunächst nur in den M-Dax 50 kommt. Auf Basis der aktuellen Daten benötigt eine Neuemission wie die Porsche AG eine Marktkapitalisierung im Streubesitz von 8,80 Milliarden Euro, um bei der nächsten Indexüberprüfung bei Anwendung der „Fast-Entry-Regel“ auch sicher in den Dax 40 aufgenommen zu werden.