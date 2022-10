Aktienkurs steigt : Porsche ist jetzt mehr wert als VW an der Börse

An der Börse tun sich manchmal wunderliche Dinge. Im Jahr 2000 zum Beispiel, da war ein kleiner Rechteinhaber namens EM.TV (Muppet-Show, Sesamstraße) plötzlich mehr wert als der riesige Stahlkonzern Thyssen-Krupp. Auch später konnte man sich wundern, als Tesla noch vor der ersten Gewinnerzielung mehr Vertrauen an den Börsen genoss als Toyota oder BMW.

EM.TV verschwand bald wieder, Thyssen blieb, musste aber arg gerupft in den M-Dax absteigen. Tesla genießt noch das Vertrauen der Anleger, ist aber in den vergangenen Wochen im Kurs um 20 Prozent eingeknickt. 760 Milliarden Euro Börsenwert reichen aber noch klar zur automobilen Nummer eins an der Börse.

In Europa gibt es nun einen Wachswechsel. Es zeigt sich nun, was an der Börse wirklich zählt für die Anleger: Luxus. Eine Woche nach seinem Börsengang hat Porsche nun seinen Mutterkonzern VW im Börsenwert überholt. Am Donnerstag stieg der Porsche-Aktienkurs zeitweise um mehr als 6 Prozent auf 93,50 Euro. Damit kommt Porsche auf einen Börsenwert von gut 85 Milliarden Euro. Das ist sehr wenig im Vergleich zu Tesla, aber deutlich mehr als alle anderen europäischen Autohersteller auf die Börsenwaage bringen.

Kern-VW auf 14 Milliarden geschrumpft

VW selbst kommt auf einen Börsenwert von 27 Milliarden Euro in den Dax-notierten Vorzugsaktien und gut 51 Milliarden Euro bei den Stammaktien, insgesamt also „nur“ auf 78 Milliarden Euro. Darin enthalten ist die Tochtergesellschaft Porsche mit einem Anteil von 75 Prozent ihres Börsenwertes, also 64 Milliarden Euro. Damit bleiben für den Rest von VW, also insbesondere VW selbst, Audi, Seat und Skoda gerade einmal 14 Milliarden Euro Börsenwert.

Ist das gerechtfertigt? Gute Frage. Porsche lieferte im vergangenen Jahr gut 300.000 Fahrzeuge aus, machte damit 33 Milliarden Euro Umsatz (rund 110.000 Euro je Auto) und 4 Milliarden Euro Gewinn (gut 13.000 Euro je Auto). Der gesamte VW-Konzern verkaufte 30 Mal so viele Autos wie Porsche (knapp 9 Millionen), erzielte damit den knapp achtfachen Umsatz (250 Milliarden Euro) und machte den knapp vierfachen Gewinn (15 Milliarden Euro). Der Umsatz je Auto beläuft sich im Konzern damit nur auf gut 27.000 Euro, der Gewinn je Auto auf 1700 Euro.

Porsche kann also mit sehr viel auskömmlicheren Margen arbeiten. Damit wurde beim Börsengang geworben und das verfängt auch bei den Anlegern, gerade angesichts der hohen Inflation. Während der Skoda-, Seat- oder Golf-Kunde jetzt jeden Euro vielleicht zweimal umdrehen muss, kann die Porsche-Kundschaft meist auf hohe Rücklagen zugreifen.

Die Superreichen werden mehr

Kernbotschaft des Börsengangs, die auch Finanzvorstand Lutz Meschke auf dem Börsenparkett vergangene Woche in seiner Rede betonte: Die Zahl reicher Privatkunden mit mindestens einer Million Dollar an liquidem Vermögen (also eine Kernklientel von Porsche) steigt Schätzungen zufolge von 43,1 Millionen Menschen im Jahr 2016 bis 2026 auf 106,3 Millionen Menschen. Besonders schnell legt die Zahl in China zu, einer der Gründe, weshalb Porsche dort besonders viel Potential sieht. Der Markt für zweitürige Sportwagen und Luxus-SUV soll bis zum Jahr 2026 zwischen 6 und 7 Prozent im Jahr wachsen.

Andere Hersteller sind konjunkturabhängiger und spüren stärker, wenn bei den Menschen des Geld knapper sitzt. Luxus ist generell gefragt an der Börse, nicht umsonst ist der französische Luxuskonzern LVMH mit 323 Milliarden Euro das wertvollste europäische Unternehmen an der Börse.

Nur mit dieser starken Markenstellung konnte Porsche am Tag des Dax-Jahrestiefs der Börsengang gelingen und VW 9,4 Milliarden Euro in die Kasse spülen. Am Dienstag folgte dann der Kauf von Aktien durch die VW-Eigentümergesellschaft Porsche SE, die sich mit 7 Milliarden Euro nun auch direkt an der Porsche AG beteiligt. Ein klares Bekenntnis der Familien Porsche und Piech, denen die Porsche SE gehört, zu ihrem Unternehmen.

In den ersten Tagen mussten die begleitenden Banken den Porsche-Aktienkurs noch stützen, damit er nicht deutlich unter den Ausgabekurs von 82,50 Euro fällt. Gut 300 Millionen Euro waren dafür nötig, wie die Bank of America nun vermeldete.

Die vergangenen Tage stieg der Kurs aber dann ganz ohne Hilfe kräftig an, während die Aktien von VW noch deutlich unter den Kursen vom Tag des Porsche-Börsengangs notieren. Fondsmanager und Analysten berichten von Umschichtungen. Insgesamt soll sich der Anteil der Autoaktien in den Fonds nicht erhöhen und dann wurde von VW und anderen Autoaktien Geld in die Porsche-Aktien umgeschichtet. Luxus ist Trumpf und Porsche ist Luxus pur. General Motors kommt auf 52 Milliarden Euro Börsenwert, Ford auf 50, Stellantis (Peugeot, Fiat, Opel, Chrysler) auf 40, Mercedes auf 57, BMW auf 47, Ferrari auf 35 und Porsche eben auf 85 Milliarden Euro.