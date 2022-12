Schneller Aufstieg : Porsche mit Glockengeläut in den Dax

Die Porsche AG ist seit Montag im Auswahlindex Dax notiert. Erstmals hatte die Deutsche Börse wegen einer Indexaufnahme zu einem „Opening Bell Event“ geladen. In Amerika ist es wesentlich üblicher, aus allen möglichen Anlässen Prominente die Börsenglocke läuten zu lassen. Die Ehre kam an diesem Montag in Frankfurt Stefan Mayr-Uhlmann zuteil, Pressesprecher Finanzen der Porsche AG, der es anders als die Vorstände des Unternehmens nach Frankfurt geschafft hatte.

Das Glatteis machte den Plänen von Vorstandschef Oliver Blume und Finanzchef Lutz Meschke einen Strich durch die Rechnung. Das Flugzeug von Stuttgart nach Frankfurt konnte nicht abheben, und andere Verkehrsmittel waren für die Porschemanager offenbar keine Option.

Die für morgens geplante Veranstaltung wurde auf den frühen Mittag verschoben, und Blume und Meschke wurden nur per Video zugeschaltet. Blume zeigte sich „glücklich und stolz“ über die Aufnahme. Der schnelle Aufstieg zeige, dass Investoren in aller Welt von Porsches Geschäftsmodell und Potential überzeugt seien. Finanzchef Meschke verband die Aufnahme mit einem Bekenntnis zum Börsenstandort Frankfurt. Man habe mit dem Börsengang „gerne dazu beigetragen, den Finanzstandort Deutschland zu stärken“, sagte er etwas gönnerhaft.

Die Porsche AG war am 29. September an die Frankfurter Börse gegangen, just in den Minuten, als der Dax erstmals seit zwei Jahren unter 12.000 Punkte fiel. Der erste Kurs der Aktie lag mit 84 Euro gleichwohl etwas über dem Ausgabepreis von 82,50 Euro. Zunächst mussten die begleitenden Banken den Kurs etwas stützen, dann jedoch entwickelte sich dieser überdurchschnittlich gut und stieg im November auf mehr als 110 Euro. Im Moment des Dax-Aufstiegs pendelte er am Montag um 96 Euro, drei Prozent im Plus und größter Dax-Gewinner. Der Dax hat sich seit dem Porsche-Börsengang auf knapp 14.000 Punkte erholt.

Für die Deutsche Börse war der Porsche-Börsengang der Höhepunkt des Jahres. So voll war es lange nicht mehr auf dem Parkett, und so anschaulich konnten die Vorteile eines Börsengangs selten aufgezeigt werden. Mehr als neun Milliarden Euro flossen von den Neu-Aktionären in die Kassen von VW, das ein Viertel seiner Anteile im Zuge des Börsengangs verkaufte. Weitere insgesamt gut zehn Milliarden Euro erlöst VW durch Anteilsverkäufe an die Porsche Automobil Holding, deren Stimmrechte sich zu 100 Prozent in den Händen der Familien Porsche und Piëch befinden und die als Großaktionär die Mehrheit der VW-Stammaktien hält.

Drei Aktien mit Porsche-Bezug im Dax

Die Stuttgarter Porsche Automobil Holding mit ihren rund drei Dutzend Mitarbeitern ist schon seit vergangenem Jahr mit ihren Vorzugsaktien im Dax vertreten und wird nun mit 0,7 Prozent gewichtet. Ihre größte Beteiligung VW ist ebenfalls mit den Vorzugsaktien im Dax und kommt auf ein Gewicht von rund 2,3 Prozent. Die Porsche AG steigt nun mit etwa 1 Prozent in den Dax ein.

Grundlage des Gewichts ist der Wert der frei handelbaren Aktien, sodass der 75-Prozent-Anteil von VW an Porsche bei der Gewichtung nicht mitzählt. Dennoch reichten die elf Milliarden Euro Börsenwert der frei handelbaren Aktien locker für den Aufstieg nach der „Fast Entry“-Regel. Puma musste weichen und ist nun im M-Dax.

Schneller als Porsche hat es bisher nur die Deutsche Telekom in den Dax geschafft, die am 18. November 1996 gleich am Tag ihres Börsengangs in den Index kam. Heute wäre das nicht mehr möglich. Damals gab es aber noch keine ETF, für die eine Indexaufnahme am ersten Handelstag eine enorme Herausforderung wäre. Nach Archivdaten der F.A.Z. rangieren nach der Telekom und Porsche (81 Tage zwischen Börsengang und Dax-Aufnahme) auf den weiteren Plätzen Daimler Truck (101 Tage), Deutsche Post (119), Epcos (122), Siemens Energy (190) und die Deutsche Börse selbst mit 720 Tagen.

VW sind durch den Börsengang zwar mehr als 19 Milliarden Euro zugeflossen, dem Aktienkurs hat das bisher aber nicht genutzt. Er liegt seitdem im Minus und hat die Erholung im Oktober und November kaum mitgemacht. Am 9. Januar wird die Hälfte des Erlöses aus dem Börsengang in Form einer Sonderdividende von 19,06 Euro je Aktie an die VW-Aktionäre ausgeschüttet, womit die Porsche Automobil Holding vor Steuern rund drei Milliarden Euro erhält, Niedersachsen gut eine Milliarde Euro und Qatar knapp eine Milliarde Euro.