Vor geplantem Börsengang : Porsche kündigt Rekordumsatz an

Porsche wirbt vor dem Börsengang mit einem weiterhin rasanten Wachstum um die Gunst der Anleger. Für das laufende Jahr peilt der Stuttgarter Sportwagenbauer, den der Mutterkonzern Volkswagen im vierten Quartal an die Börse bringen will, ein Umsatzwachstum von 15 bis mehr als 18 Prozent an. Von dem Rekordwert des Vorjahres von 33,1 Milliarden Euro soll der Umsatz auf 38 bis 39 Milliarden Euro steigen, sagte Finanzvorstand Lutz Meschke am Montag in einer Videokonferenz mit Journalisten. Er deutete an, dass das erste Halbjahr – obwohl der Sportwagenbauer weniger Autos verkauft hat – wirtschaftlich erfolgreich verlief. Die Pressekonferenz von Meschke und Vorstandschef Oliver Blume fand anlässlich eines Kapitalmarkttages statt, auf dem sich Porsche Analysten und Investoren präsentierte.

Gustav Theile Wirtschaftskorrespondent in Stuttgart. Folgen Ich folge



Auch die Margen sollen weiter steigen. Im März hatte Porsche eine Umsatzrendite von mehr als 15 Prozent prognostiziert. Inzwischen rechnet Meschke mit 17 bis 18 Prozent. Langfristig wolle er aber die Marke von 20 Prozent knacken.

Der Börsengang, bei dem insgesamt 12,5 Prozent der Anteile platziert werden sollen, stößt aufgrund seiner Dimension auch international auf großes Interesse. Selbst eine Bewertung des Unternehmens mit 100 Milliarden Euro halten manche Beobachter für möglich. Damit könnte der Börsengang einer der größten der deutschen Wirtschaftsgeschichte werden. Auch das ungünstige Marktumfeld scheint ihr vorerst nicht aufzuhalten. Es gebe eine hohe Nachfrage am Markt, wiederholte Blume eine Aussage aus einem Interview mit der F.A.Z. im Juni. Anleger sehnten sich nach guten Investitionsmöglichkeiten. Ob Finanzkrise, Corona-Pandemie oder Halbleitermangel, Porsche sei in jeder Krise robust gewesen.

Der Vergleich mit Ferrari

Blume findet, Porsche sei „ideal positioniert zwischen Luxus- und Sportsegment“ und mit mehr als 300.000 verkauften Autos im Jahr kein Nischenproduzent. Die Zahl der Superreichen nehme zu, sagte Meschke. Mit dem Wandel zur E-Mobilität wolle man künftig mehr Geld verdienen. Noch sei die Marge niedriger als bei Autos mit Verbrennungsmotor. In Zukunft soll sie aber die der Verbrenner übertreffen.

Beide Vorstände nahmen Bezug auf den Konkurrenten Ferrari , der an der Börse aktuell knapp 40 Milliarden Euro wert ist, was häufig als Vergleichspunkt für die Bewertung von Porsche dient. Ein Teil des eigenen Portfolios sei „gut vergleichbar“ mit dem von Ferrari, sagte Blume. Allerdings sind die Autos der Italiener im Durchschnitt deutlich teurer, weshalb Ferrari eher wie ein Luxusunternehmen gehandelt wird. Porsche erreicht einen Umsatz von etwa 100.000 Euro je Auto, ist dafür aber deutlich größer: Ferrari will im laufenden Jahr einen Umsatz von knapp fünf Milliarden Euro erzielen, knapp ein Achtel des Ziels von Porsche. Über eine konkrete Bewertung oder andere Details des Börsengangs wollten Blume und Meschke am Montag nicht sprechen. Sie verwiesen immer wieder auf den Mutterkonzern Volkswagen , der letztlich die Entscheidung über den Schritt aufs Parkett trifft und die Einnahmen aus dem Börsengang in seine Transformation stecken will.

Mehr zum Thema 1/

Als Grund für die um 5 Prozent niedrigeren Verkaufszahlen im ersten Halbjahr gibt Porsche die Corona-Maßnahmen in China an. Meschke aber sagte, man erwarte dort jetzt „ein ziemlich starkes zweites Halbjahr“. Die Zahl der Bestellungen habe Rekordniveau erreicht. Die Kunden in China seien im Durchschnitt mit 35 Jahren deutlich jünger, und die Hälfte sei weiblich, ergänzte Blume.