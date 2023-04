Porsche bringt privatanlegerfreundlich gestückelte Anleihen an den Markt. Der attraktive Kupon macht sie gleich am ersten Tag zum Spitzenreiter im Börsenhandel.

Die erste Unternehmensanleihe der Porsche Automobil Holding SE ist am Montag unter hohen Umsätzen in den Börsenhandel gestartet. Bis zum Mittag war sie an der Börse Stuttgart die meistgehandelte Anleihe noch vor den für gewöhnlich an der Spitze liegenden Papieren der Bundesrepublik Deutschland.

Daniel Mohr Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Auch an den Börsen Tradegate in Berlin und Gettex in München wurden Millionenumsätze erzielt. Die Kurse bewegten sich um 100,35 Prozent. Emittiert worden war das Papier unter der Wertpapierkennnummer A351ML zu einem Kurs von 99,65 Prozent. Der jährliche Kupon beträgt 4,5 Prozent. Die Laufzeit endet im September 2028.

Emittent ist nicht die Porsche AG, sondern die ebenfalls im Dax gelistete Porsche SE. Deren größtes Asset ist die Mehrheit der Stammaktien der Volkswagen AG. Die Stammaktie der Porsche SE wiederum befinden sich vollständig im Besitz der Familien Porsche und Piech. Im Rahmen des Börsengangs der Porsche AG im September 2022 hat die Porsche SE für gut 10 Milliarden Euro Aktien der VW-Tochtergesellschaft Porsche AG gekauft und haben damit wieder direkten Zugriff auf Porsche.

Kauf von Porsche-Aktien

Der Emissionserlös der Anleihe von 750 Millionen Euro dient zur Finanzierung des Aktienkaufs. Dazu wurde auch schon ein Schuldschein begeben und Bankkredite aufgenommen. Das gesamte Finanzierungspaket kostet die Porsche SE durch frühzeitige Absicherung gegen Zinsänderungen weniger als 4 Prozent Zins im Jahr. Auch der Zufluss der VW-Sonderdividende wurde für den Aktienkauf verwendet und durch künftige Dividenden von Volkswagen und Porsche sollen die Schulden nach und nach wieder getilgt werden.

Dass die Anleihen vor allem von Privatanlegern mit offenen Armen empfangen werden, ist kein Wunder. Schon seit Wochen ist die Nachfrage dank der gestiegenen Zinsen hoch. Die Anleihen von Porsche sind zudem zu 1000 Euro gestückelt und damit auch für Privatanleger gut handelbar. Das sind längst nicht alle Anleihen.

Denn insgesamt ist für Privatanleger die Lage am Anleihemarkt weiterhin misslich. Zwar sind zum Beispiel an der Börse Stuttgart, dem größten deutschen Handelsplatz für Anleihen, rund 10.500 Unternehmensanleihen gelistet. 84 Prozent davon sind für Privatanleger jedoch nicht investierbar. Mit der PRIIP-Verordnung werden seit 2018 viele Unternehmensanleihen vom Gesetzgeber als verpacktes Anlageinstrument klassifiziert und damit vom Zugang für Privatanleger ausgeschlossen. „Wir halten das für eine schädliche Situation für Privatanleger", sagt Simon Guntrum, Regulierungsfachmann an der Börse Stuttgart. “Unternehmensanleihen sind sehr einfache und leicht verständliche Produkte, und die Regelung für verpackte Anlageinstrumente war eigentlich für verbriefte Derivate und Fonds gedacht."

Hoffnung auf Erleichterungen für Privatanleger

Für Ende Mai 2023 stehen Vorschläge der EU-Kommission zur PRIIP-Regulierung an. „Es gibt prominente Fürsprecher in der Politik und bei Aufsichtsbehörden, Unternehmensanleihen nicht als verpackte Produkte einzustufen, sodass eine Änderung der Regelung denkbar erscheint", sagt Guntrum. Bislang ist für betroffene Unternehmensanleihen ein Produktinformationsblatt nötig, damit Privatanleger sie dennoch handeln dürfen. Doch der Aufwand, so ein Blatt zu erstellen und laufend zu aktualisieren, erscheint den Emittenten der Anleihen zu hoch, zumal Privatanleger bei der Platzierung dieser Anleihen am Markt keine große Rolle spielen.

Eine Möglichkeit ist, sich als professioneller Anleger einstufen zu lassen. „Das geht aber nicht so ohne Weiteres", sagt Guntrum. "Es müssen bestimmte Kriterien erfüllt werden, etwa beim investierbaren Mindestkapital, der Anzahl von Transaktionen am Kapitalmarkt oder der beruflichen Erfahrung im Finanzbereich."

Mehr zum Thema 1/

Misslich ist für Privatanleger zudem, dass das Prospektrecht in Europa einen umfangreichen Wertpapierprospekt vorschreibt, wenn Anleihen in einer Stückelung unter 100.000 Euro begeben werden. Auch diesen Aufwand scheuen die Emittenten, so dass die Hürde für Investitionen sehr hoch liegt. „Zum EU Listing Act, der die Prospektverordnung umfasst, wurde Ende 2022 ein Anpassungsvorschlag veröffentlicht", sagt Guntrum. „Aber hieraus ergeben sich keine signifikanten Erleichterungen, die Privatanlegern einen besseren Zugang zu diesem Markt verschaffen. Eine Regulierung, die den Privatanleger schützen soll, aber zu einem faktischen Ausschluss führt, kann aber nicht im Sinne des Regulators sein", sagt Guntrum.