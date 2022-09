Größter deutscher Börsengang : Porsche-Aktien starten mit 84 Euro in den Handel

Die Aktien des Sportwagenherstellers Porsche sind am Donnerstag früh mit 84 Euro in den Handel an der Frankfurter Börse gestartet. Damit liegen sie unmittelbar nach dem Handelsstart schon über dem Ausgabepreis von 82,50 Euro. Der Stuttgarter Luxusautohersteller wurde damit auf rund 75 Milliarden Dollar bewertet und gilt schon deshalb als heißer Kandidat für den Deutschen Aktien-Index Dax. „Wir haben Porsche erfolgreich an die Börse gebracht. Heute ist ein guter Tag für Porsche und für Volkswagen", sagte Volkswagen-Finanzchef Arno Antlitz kurz vor der Erstnotierung.

Um Punkt 9:15 Uhr läutete Porsche-Chef Oliver Blume, der auch den Mutterkonzern VW lenkt, zusammen mit seinem Finanzchef Lutz Meschke die symbolische Börsenglocke. Er bringt damit ein Projekt über die Ziellinie, an dem ganze Heerscharen von Wirtschaftsanwälten, Beratern und Investmentbankern über Monate gearbeitet haben, den Börsengang des Sportwagenherstellers aus Stuttgart. Auf 82,50 Euro je Aktie war der Emissionspreis festgelegt, das obere Ende der zuletzt angepeilten Preisspanne. Mit 84 Euro beginnt der Handel. Dann gibt die Aktie allerdings nach und fällt in den ersten Minuten um 1,5 Prozent, ein Signal, dass die Beteiligten sich sicher anders vorgestellt hatten.

Knapp 114 Millionen Vorzugsaktien von Porsche kommen mit dem Initial Public Offering – englisch IPO - auf den Markt, auch wenn ein großer Teil an Ankeraktionäre wie die Qatar Investment Authority und den Norwegischen Staatsfonds geht. 9,4 Milliarden Euro bringt der Verkauf der Papiere dem Mutterkonzern VW ein. Gemessen am Emissionsvolumen ist es der größte Börsengang in Deutschland seit 1996. Damals feiert die Telekom ihr Debüt auf dem Frankfurter Parkett.

Vor den ersten Handelsminuten, in denen die Verantwortlichen angesichts des sinkenden Kurses wie gebannt auf die Kurstafel starren, hatte Blume sich noch emotional gegeben. „Ein Traum wird wahr“, sagte er. Auch Finanzchef Meschke hob die historische Bedeutung des Schritts hervor. „Seit fast 75 Jahren bauen wir bei Porsche Sportwagen.“ Die heutige Rückkehr an die Börse sei für das Unternehmen „ein wichtiger Tag“, wenngleich das Umfeld durch den Krieg in der Ukraine, die angespannten Lieferketten und andere globalen „herausfordernd“ sei. Porsche habe jedoch „immer wieder gezeigt, dass wir in schwierigen Zeiten erfolgreich sind“.

Nervosität im Vorfeld

Wie groß die Nervosität im Vorfeld war, zeigt das hektische Treiben des Porsche-Teams. Schon am am Mittwoch wurde ein Durchlauf gemacht. Wer muss wann wo stehen? Wann ist welches Interview vor welcher Kamera? Auch wenn es für das Unternehmen eine Rückkehr an die Börse ist, für die Verantwortlichen heute ist es Neuland. Manche Beobachter finden am Morgen, es sei erstaunlich wenig los - beim Börsendebüt von Daimler Truck sei es voller gewesen. Später füllt sich das Börsenparkett aber zusehends.

Theodor Weimer, Chef der Deutschen Börse, greift diese Stimmung auf und lobt die Porsche-Verantwortlichen. „Es liegt viel Arbeit hinter ihnen, liebes Porsche Team. „Hat sich sicher angefühlt wie mehrere 24-Stunden-Rennen.“ Auch er holt historisch weit aus, um die Bedeutung für den Finanzplatz hervorzuheben. „Der Mythos lebt“, sagt er zur Eröffnung. Es sei „ein guter Tag für den deutschen Kapitalmarkt“. Vor genau 911 Monaten hätten die Arbeiten am ersten Porsche-Sportwagen begonnen, und nun schlage das Unternehmen ein neues Kapitel auf – eine der vielen Anspielungen auf das ikonische Modell Porsche 911 rund um den Börsengang.

Börsengang mit vielen Besonderheiten

Zu den Besonderheiten dieses IPO gehört, dass VW nicht nur stimmrechtslose Vorzugsaktien an der Börse verkauft, sondern auch 25 Prozent plus eine Aktie der stimmberechtigten Stammaktien an die Porsche SE abgibt, die Holding der Familien Porsche und Piëch, die ebenfalls im Dax notiert ist. Die Holding erhält damit nun eine Sperrminorität und vergrößert ihre Kontrolle über den Sportwagenhersteller, an dem sie bisher nur indirekt über ihre VW-Anteile beteiligt ist.

Einschließlich des Verkaufs von Stämmen und Vorzügen fließen VW auf Basis des Emissionspreises 19,5 Milliarden Euro zu. Knapp die Hälfte davon will der Konzern als Sonderdividende ausschütten, wovon wiederum die Porsche SE in großem Umfang profitiert. Die andere Hälfte bleibt VW für Investitionen, etwa in Batteriezellfabriken, von denen der Konzern allein in Europa sechs bauen will.

Über die Sonderdividende soll eine außerordentliche Hauptversammlung abstimmen, die VW voraussichtlich im Dezember einberufen wird. Ausgeschüttet wird das Geld dann Anfang 2023 - und dient der Porsche SE als wichtigem Finanzierungsbaustein, um die Übernahme der Stammaktien stemmen zu können. Den Kaufpreis für die erste Tranche von Stammaktien will die Porsche SE im Oktober an VW zahlen, den Rest erst im kommenden Jahr, wenn die Sonderdividende geflossen ist.

Dieser komplexe Finanzstrom, der wie ein Kreislaufgeschäft wirkt, ist eine der vielen Besonderheiten rund um den Börsengang von Porsche. Auch andere Konstellationen, etwa die Doppelfunktion von Oliver Blume als Chef des Sportwagenherstellers und des Mutterkonzerns VW in Personalunion, hatten zuletzt für Kritik gesorgt. Etliche Fachleute sehen darin Verstöße gegen gängige Regeln guter Unternehmensführung, der Corporate Governance. Porsche hingegen betont, mögliche Interessenkonflikte transparent zu machen und kontrollieren zu können, auch mithilfe externer Berater.