Mit Hasso Plattner will der letzte verbliebene Gründer des Digitalkonzerns abtreten. Vom nächsten Jahr an soll der ehemalige Deloitte-Chef Punit Renjen den Aufsichtsrat führen.

Der 79 Jahre alte Mitbegründer Hasso Plattner hat nach langer Suche einen Nachfolger als Aufsichtsratsvorsitzenden auserkoren. Und sich dabei ein echtes Schwergewicht der internationalen Wirtschaf auserkoren: Stimmt die Mehrheit der Aktionäre zu, dann soll ihn der ehemalige Deloitte-Chef Punit Renjen im nächsten Jahr an der Spitze des Kontrollgremiums ersetzen. Auf der diesjährigen Hauptversammlung am 11. Mai soll Renjen nach Plattens Willen als einfaches Mitglied in den Aufsichtsrat gewählt werden. Damit, so Plattner, werde ein „strukturierter Übergang an der Spitze des Aufsichtsrates eingeleitete, der die notwendige Kontinuität für das weitere Wachstum des Unternehmens sichert.“ Den 61 Jahre alten Renjen, Amerikaner mit indischen Wurzeln, bezeichnete er als idealen Kandidaten. Als „sehr erfolgreicher“ Vorstandsvorsitzende eines der weltweit größten Beratungsunternehmens, bringe er wertvolle Erfahrungen und Kenntnisse in den Aufsichtsrat ein.

Ende der Plattner-Ära

Bernd Freytag Wirtschaftskorrespondent Rhein-Neckar-Saar mit Sitz in Mainz. Folgen Ich folge

Plattner ist seit 2003 Aufsichtsratschef und hat seine Nachfolge zum Ärger etlicher Investoren trotz seines hohen Alters mehrfach hinausgeschoben. Als einer von fünf Mitgründern, zum von 1997 bis 2003 selbst Vorstandssprecher, ist er bis heute mehr als nur ein einfacher Aufseher. In dem von ihm gegründeten universitätsnahen Hasso-Plattner-Institut in Potsdam werden bis heute wichtige technologischen Neuerungen auch für SAP erdacht. Den lange hinausgezögerten Übergang begründete Plattner unter anderem damit, dass gerade in Krisenzeiten Kontinuität gefragt sei.

SAP Aktie SAP -- -- (--) Xetra London SE Int. Level 1 Tradegate Frankfurt Stuttgart Lang & Schwarz Schweiz Schweiz Wien 1T

1W

3M

1J

3J

5J Zur Detailansicht

Allerdings haben sich potenzielle Kandidaten auch schwer getan, oder wurden von Plattner wieder verworfen. Der lange als Nachfolger gehandelte ehemalige Vorstandssprecher Jim Hagemann Snabe ist mittlerweile Aufsichtsratsvorsitzender von Siemens, als Plattner zuletzt verlängerte war Beobachtern klar, dass ihm auch der altgediente SAP-Vorstand Gerhard Oswald nicht an die Spitze des Kontrollgremiums folgen wird. Rouven Westphal, schließlich, Mitglied des Vorstands der Hasso Plattner Foundation und Plattners Vertraute wurde zwar 2021 in den Aufsichtsrat gewählt, ihm fehlt allerdings die Expertise und das internationale Gewicht.

Mehr zum Thema 1/

Mit Renjen hat sich Plattner für ein echtes Schwergewicht entschieden. Zudem dürfte SAP damit die Sichtbarkeit in Amerika noch steigern. Die Vereinigten Staaten sind nicht nur der größte Softwaremarkt der Welt, in Amerika sitzen auch große Technologieinvestoren. Der IT-Vorzeigekonzern, wiewohl das größte Softwareunternehmen in Europa und lange das am höchsten börsenbewertete Unternehmen in Deutschland, tut sich in Amerika dennoch schwer. Gelingt es Renjen dort für mehr Aufmerksamkeit zu sorgen, könnte das auch dem lange schwächelnden Aktienkurs helfen. Renjen stand von 2015 bis Ende 2022 an der Spitze von Deloitte, ein Gigant mit 415.000 Beschäftigten, fast viermal so viele wie SAP. In seiner Amtszeit hat er den Umsatz nach Angaben von SAP von 35 Milliarden auf 59 Milliarden Euro gesteigert und Deloitte zum „führenden Dienstleistungsunternehmen“ und einem der besten Arbeitgeber der Welt gemacht.

Renjen wuchs in der nordindischen Stadt Rohtak auf. Mit einem Rotary-Stipendium kam er zum Studium nach Amerika. Heute lebt er in Ohio. SAP ist nach seinen Worten „ein herausragendes Unternehmen mit einer Schlüsselrolle in der Weltwirtschaft“. Er freue sich sehr, die Zukunft eines Unternehmens mitzugestalten, das für die globale Wirtschaft „von unübertroffener Bedeutung“ sei.

Der Wechsel soll nach Plattners Worten keine Aktienverkäufe nach sich ziehen. Als „Investor mit einer unveränderten Beteiligung“ werde er sich weiterhin für SAP einsetzen. Punit Renjen soll das Mandat von Gesche Joost übernehmen. Die Professorin für Designforschung an der Universität der Künste Berlin scheidet nach acht Jahren aus dem Aufsichtsrat aus. Zwei Aufsichtsräte stellen sich zur Wiederwahl: Jennifer Li, Gründerin des Investmentfonds von Baidu und Qi Lu, ebenfalls Chinese und Gründer des Risikokapitalgebers Miracle Plus. Das Aktionärstreffen am 11.Mai soll wieder in Präsenz in Mannheim stattfinden. Zudem kündigte der Konzern am Mittwoch an, die Dividende um 10 Cent auf 2,05 Euro je Aktie zu erhöhen.