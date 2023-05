Die europäische Bank der Pictet Gruppe verlegt ihren Hauptsitz von Luxemburg nach Frankfurt. Die neue „Bank Pictet & Cie (Europe) AG“ werde in der Zen­trale in Frankfurt sowie an ihren sonstigen Standorten in Deutschland bis Ende des Jahres rund 70 Mitarbeiter beschäftigen und unter­halte zudem Niederlassungen in Luxemburg, Frankreich, Italien, Spanien, Groß­bri­tannien und Monaco. Das erklärte Christian Schröder Head of Wealth Ma­nagement Europe bei Pictet im Ge­spräch mit der F.A.Z. Schröder wird die Bank von Frankfurt aus als Vorstandsvorsitzender führen. Er ist seit dem Jahr 2000 bei Pictet be­schäftigt.

Inken Schönauer Redakteurin in der Wirtschaft, verantwortlich für den Finanzmarkt.

Pictet ist seit über dreißig Jahren mit der europäischen Bank in Luxemburg vertreten und gründete im Jahr 2000 seine erste Niederlassung in Frankfurt. Nun also die Standortverlagerung des Hauptsitzes. Warum? „Das war ein langer Prozess, der schon vor der Corona-Zeit begann“, sagte Schröder. „In dieser Zeit nach dem Brexit haben sich die Finanzplätze neu geordnet, und wir haben uns gefragt, welcher Standort in Europa auf lange Sicht am geeignetsten ist.“ „Deutschland ist das stärkste Land in Europa.“ Deswegen sei die Wahl auf den Finanzplatz Frankfurt gefallen. Zu­dem seien die Nähe zur EZB, zu den Aufsehern, den Wettbewerbern und die Su­che nach den Talenten von großer Be­deutung. „Man muss auch nah an den Wettbewerbern sein.“ Corona habe die di­gitale Vernetzung auch mit den Aufsehern und den Regulierern sehr vorangetrieben. „Gleichzeitig ist der persönliche Kontakt extrem wichtig.