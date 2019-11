Ratgeber Pflege : Pflege zu Hause oder im Heim – was ist besser?

Spätestens nach dem 70. Geburtstag sollte man sich nicht mehr um die unangenehme Frage herumdrücken: Wie will ich gepflegt werden, wenn das in ein paar Jahren nötig werden sollte? „Die meisten haben das auch bis zum 80. Lebensjahr noch nicht beantwortet. Doch das Zögern ist fatal“, sagt Herbert Mauel, Geschäftsführer des Bundesverbandes privater Anbieter sozialer Dienste bpa.

Denn wenn der Pflegefall eintritt – und das passiert oft sehr plötzlich –, ist nichts mit den Angehörigen besprochen, nichts geplant, und es muss überstürzt entschieden werden. Soll es ein Heim sein und wenn ja, welches? Wo gibt es überhaupt so schnell einen Platz? Oder doch zu Hause? Durch die eigenen Kinder oder mit ambulanten Helfern oder gar einer Pflegekraft, die mit im Haus wohnt und rund um die Uhr zur Verfügung steht? In solchen Situationen muss dann oft die Familie entscheiden, weil der Betroffene sich nicht äußern kann.

Entscheidung noch im gesunden Zustand

Es spricht daher viel dafür, die große Grundfrage der Pflege frühzeitig gesund und bei klarem Verstand zu diskutieren und zu beantworten: lieber Versorgung im Heim oder zu Hause – und wie?

Das ist zum einen eine finanzielle Frage, denn nicht alles ist bezahlbar. Die jüngsten Reformen im Pflegesektor, vor allem die höhere Entlohnung der Pfleger, wird die Eigenanteile der Betroffenen weiter in die Höhe treiben. Können sie die Pflege nicht selbst durch die Pflegeversicherung, Rente und eigene Ersparnisse bezahlen, müssen Angehörige einspringen, wenn sie mehr als 100.000 Euro im Jahr verdienen. Sonst zahlt der Staat die Differenz.

Aber die Frage ist auch zutiefst emotional. Denn 70 Prozent der Betroffenen wollen, dass sie zu Hause gepflegt werden, in ihrer vertrauten Umgebung und nicht mit fremden Leuten in einem Heim. Und tatsächlich werden auch etwa 75 Prozent zu Hause versorgt, etwa 60 Prozent sogar ausschließlich durch Angehörige ohne Mithilfe eines Pflegedienstes. Meist sind es die Kinder, die pflegen, und seltener die Ehepartner.

Die Pflege von Angehörigen ist eine enorme körperliche und seelische Belastung. Die meisten unterschätzen das. Eine Umfrage des bpa-Verbandes ergab, dass eigentlich in nur 36 Prozent der Fälle die Angehörigen bereit und in der Lage sind zu pflegen. Viele können das nicht aus beruflichen Gründen, weil sie zu weit weg wohnen oder weil die räumlichen Möglichkeiten in der Wohnung nicht passen. Trotzdem nehmen es viele Angehörige auf sich. Es gibt ganz wenige Fälle, in denen die Menschen nur von Fremden zu Hause gepflegt werden. Es ist auch ziemlich teuer. Manch einer versucht, die Kosten zu drücken, indem er über Agenturen osteuropäische Pfleger anheuert. Qualität und Kosten schwanken da enorm, teuer bleibt es trotzdem.

Die Kosten der ambulanten Pflegedienste

Viele vertrauen eher auf gelegentliche Hilfe durch ambulante Pflegedienste. Was das kostet, ist gar nicht so einfach zu ermitteln und sehr individuell. Jede Leistung wird einzeln eingekauft. Man muss sich also genau überlegen, was man durch einen ambulanten Pflegedienst und eine Haushaltshilfe erledigen lässt und was durch Angehörige. Die Unterschiede zwischen den Bundesländern sind groß. In Ostdeutschland ist es günstig, da müssen die Betroffenen manchmal fast gar keinen Eigenanteil zahlen. In Hessen ist es besonders teuer. Grundsätzlich teuer ist es auch am Wochenende und nachts. Im Schnitt zahlen die Menschen nach Recherchen des bpa 900 Euro im Monat aus eigener Tasche dazu, also nach den Leistungen aus der Pflegeversicherung, die immer nur einen Teil der Kosten abdeckt.