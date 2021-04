Influencerin und Token : Paris Hilton als Workaholic

Aktualisiert am

Die Influencerin spart in der Pandemie viel Zeit. Jetzt denkt sie sich eine neue Geschäftsidee aus – und beeindruckt damit auch ihren Verlobten.

Für große Workaholics kann die Pandemie durchaus eine Entlastung sein. So inszeniert sich zumindest die Erbin und Influencerin Paris Hilton, 40. Vor Corona sei sie 250 Tage im Jahr unterwegs gewesen, und zur besseren Nutzung ihrer knappen Zeit habe sie auch noch angefangen, als DJ zu arbeiten. Schließlich könne man tagsüber Meetings haben und nachts im Club auflegen. Jetzt aber spare sie sich die ganze Reisezeit und könne ganz neue Sachen von zu Hause aus erledigen.

So erzählte sie es auf dem „Collision Festival“, einer Technikkonferenz, für die sie sonst nach Toronto hätte reisen müssen. Nun konnte sie das Gespräch von zu Hause aus führen, in Los Angeles auf dem Sofa mit ihrem Verlobten Carter Reum, 40, einem Technikinvestor, dessen Fonds unter anderem das Teenie-Netzwerk Snapchat, die Elektroroller-Vermietung „Bird“ und den Uber-Konkurrenten „Lyft“ finanziert haben und auch Anteile an Elon Musks Raumfahrtunternehmen Space X halten.

Jetzt steckt Hilton ihre Zeit in Tokens

Und was macht Hilton jetzt mit ihrer neu gewonnenen Zeit? Sie konzentriert sich auf die sogenannte „Token“-Technik, mit der das Eigentum an digitalen Kunstwerken und anderen verkauft werden kann.

„Non-Fungible Token“ heißt die Technik vollständig, auf Deutsch: „nicht anderweitig ersetzbares Token“. Finanzfachleute erhoffen sich davon die Möglichkeit, digitale Güter zum echten Unikat und damit handelbar zu machen. Das kann gesellschaftlich nützlich sein und für die Beteiligten ein großes Geschäft. Twitter-Chef Jack Dorsey verkaufte mit dieser Technik jüngst den ersten Tweet für 2,9 Millionen Dollar.

Hiltons Verlobter Reum erzählt: „An zwei Tagen in Folge bin ich aufgewacht, und sie saß in Clubhouse-Chats über die Token-Technik.“ Der ganze Auftritt scheint nicht nur PR für ihren Verlobten zu sein, sondern auch für sich selbst. Immerhin hat sie selbst auch solche Token ausgegeben.