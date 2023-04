Nach dem Kollaps der Silicon Valley Bank haben Kunden der Regionalbank First Republic in einer Panikreaktion Geld abgezogen. Das ganze Ausmaß wird jetzt deutlich.

Filiale der Bank First Republic in Manhattan Bild: AFP

Die US-Regionalbank First Republic hat im März einen dramatischen Abfluss von Kundeneinlagen erlebt. Wie jetzt aus ihrem Quartalsbericht hervorging, wurden innerhalb kurzer Zeit rund 102 Milliarden Dollar abgezogen, das entsprach mehr als der Hälfte der gesamten Einlagen und war auch mehr als erwartet.

Der gewaltige Geldabfluss reflektiert eine Panikreaktion von Kunden im Zusammenhang mit dem Kollaps der Silicon Valley Bank und der Signature Bank im März. In der Branche kursierte damals die Sorge, First Republic könnte das nächste regionale Finanzinstitut sein, das zusammenbricht. Im Quartalsbericht sprach die Bank jetzt von einem „noch nie da gewesenen Abfluss von Einlagen“.

Ende des Jahres 2022 betrugen diese noch rund 176 Milliarden Dollar, Ende März waren es nur noch 104 Milliarden Dollar. Darin enthalten sind 30 Milliarden Dollar, die das Unternehmen in einer Notaktion von einer Gruppe amerikanischer Großbanken um JP Morgan Chase bekommen hat, was bedeutet, dass insgesamt eben mehr als 100 Milliarden Dollar an Kundengeldern abgeflossen sind.

Als ermutigendes Signal hob First Repub­lic hervor, dass die Einlagen seit Ende März weitgehend stabil geblieben seien. Die Bank hatte sich im März wegen ihres schrumpfenden Einlagenbestandes gezwungen gesehen, teure Kredite aufzunehmen, unter anderem von der amerikanischen Notenbank. Wie sie jetzt mitteilte, will sie wegen der „jüngsten Geschehnisse“ ein umfangreiches Sparprogramm auflegen, wozu der Abbau von 20 bis 25 Prozent aller Stellen gehören soll. Der Aktienkurs von First Republic fiel am Dienstag zeitweise um mehr als 20 Prozent. Seit Anfang März hat die Aktie rund 90 Prozent an Wert verloren.