Orakel von Omaha : Das sagt der Buffett-Index für 2023 voraus

Aktualisiert am

Warren Buffett trifft seine Anlageentscheidungen auch anhand eines speziellen Index. Was er über das neue Jahr verrät.

Seine Fans lieben ihn. Wenn Warren Buffett zu den jährlichen Versammlungen seiner Investmentgesellschaft Berkshire Ha­thaway lädt, hängen alle an seinen Lippen: Für welche Aktien hat er sich entschieden, welche Branchen hat er abgestoßen, und wie sieht er sonst die Welt und die Märkte? Diesen Ruf hat er sich hart erarbeitet, immerhin sind die Renditen, die der Starinvestor erwirtschaftet hat, schlicht und einfach beeindruckend.

Franz Nestler Redakteur in der Wirtschaft.

Buffett hat zwar immer wieder klargestellt, dass zahlreiche Faktoren in die Bewertung der Märkte einfließen. Genau so sei es ein Irrweg, den besten Zeitpunkt für einen Einstieg in Aktien vorherzusehen. Trotzdem hat sich der Buffett-Index als ein gutes Modell herausgestellt, um eine Bewertung der Marktaussichten vornehmen zu können.