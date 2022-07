Onecoin-Betrügerin : Wo steckt die Krypto-Queen?

Es ist die wohl bekannteste Liste von Verbrechern in der Welt: die „Most Wanted Fugitives“ der amerikanischen Bundespolizei FBI. Seit dem Jahr 1950 finden sich auf ihr diejenigen Straftäter, die am dringendsten gesucht werden. Sie dient auch dazu, die Öffentlichkeit stärker auf die Verbrechen aufmerksam und die Gesichter der Täter bekannter zu machen. Auf ihr sind Mörder vertreten, Bankräuber, Mitglieder von Drogenkartellen und ganz neu auch Ruja Ignatova, die sich selbst „Krypto-Queen“ (Krypto-Königin) nannte und mit einer nicht existierenden Digitalwährung und einem Schneeballsystem mindestens vier Milliarden Dollar von arglosen Menschen erbeutete. Auf ihre Ergreifung ist eine Belohnung in Höhe von 100.000 Dollar ausgesetzt.

Franz Nestler Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Damit ist Ignatova in mehrerer Hinsicht eine Ausnahme: Sie ist eine Frau – unter den 527 Gesuchten finden sich aktuell nur elf Frauen –, und sie wird „nur“ wegen Betruges gesucht. Allein das zeigt aber die Schwere dieser Tat. „Es gibt so viele Opfer auf der ganzen Welt, die finanziell zugrunde gegangen sind“, sagt Ronald Shimko vom New Yorker Büro des FBI. Man wolle Gerechtigkeit. Ignatova wurde 1980 in Bulgarien geboren und kam zehn Jahre später mit ihrem jüngeren Bruder nach Deutschland. Die Familie lebte im Schwarzwaldstädtchen Schramberg.