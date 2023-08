Es ist ein Fall, wie er in Deutschland ständig passiert: Die erwachsenen Kinder sind schon lange ausgezogen. Dann ist leider auch noch der Ehepartner gestorben. Im großen Haus, das einst eine ganze Familie beherbergte, lebt nun nur noch die Witwe.

Dyrk Scherff Redakteur im Ressort „Wert“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Es fühlt sich nun einsam an, wenn so viele Räume im Haus unbenutzt leer stehen. Und teuer ist das Ganze auch noch, denn der Unterhalt einer großen Immobilie kostet stetig Geld. Die Witwe würde daher gerne in eine kleinere Wohnung ziehen, am besten in der Stadt, wo ihre Kinder leben und wo es eine bessere Versorgung mit Ärzten, Kultur und anderer wichtiger Infrastruktur gibt als im Umland, wo sie bisher lebte. Ein solcher Umzug würde nicht nur ihr guttun, sondern auch der Gesellschaft. Ein großes Haus würde frei für eine neue Familie, die dringend Wohnraum sucht. Vier oder fünf Köpfe statt einem wohnen dann dort – der knappe Wohnraum würde besser genutzt.