Chef Oliver Zipse im Porträt : BMW will Manager-Gehälter an Klimaziele koppeln

Deutschlands Autoindustrie ist in Bedrängnis. Die Verunsicherung ist mit Händen zu greifen. In Wolfsburg hat sich VW-Chef Herbert Diess nur um ein Haar auf seinem Posten halten können. In Stuttgart arbeitet Daimler-Chef Ola Källenius am härtesten Kahlschlag der Firmengeschichte. Spekulationen über den Abbau von 30.000 Stellen erregen die Gemüter. Die IG Metall sieht in der Metallindustrie insgesamt „300.000 Arbeitsplätze im Feuer“ – den Großteil bei den Autoherstellern und ihren Zulieferern.

Und was passiert in München, in den Bayerischen Motoren Werken? BMW verhält sich so ruhig, dass es verdächtig ist. Keine Aufregung. Nirgends. Da empfängt Konzernchef Oliver Zipse am vorigen Freitag Wirtschaftsminister Peter Altmaier auf dessen Sommertour nach Bayern. Das wirft ein paar nette Worte ab und ein paar hübsche Fotos. Aber sonst? Es ist kaum etwas zu vernehmen vom BMW-Chef, der nun bald ein Jahr im Amt ist und in der breiteren Öffentlichkeit bisher nicht auffällig geworden ist.

Das heißt nicht, dass der Mann untätig gewesen wäre. Im Gegenteil. Die Führung im Konzern ist kaum wiederzuerkennen. Der Neue hat den Vorstand nach seinem Gusto geformt, hat in der Führung die Köpfe ausgewechselt, eine Ebene darunter erst recht. „Zipse hat aufgeräumt“, berichtet ein BMW-Manager. Der Konzern ist nun auf Linie. Der neue Chef, eindeutig mit mehr Machtinstinkt ausgestattet als sein Vorgänger Harald Krüger, hat klargemacht, wer die Richtung vorgibt: er, der CEO. Das finden die meisten erst mal gut, auch wenn sie vielleicht nicht jede Entscheidung begrüßt haben. Zipse hat seine Machtbasis abgesichert. Er kann jetzt unbeirrt regieren, als der Typ kantiger Anführer, der in diesen unsicheren Zeiten gefordert ist. Wöchentlich wendet er sich seit dem Ausbruch der Pandemie mit Videos an die Belegschaft, spricht den Leuten Mut zu. „Ja, die Lage ist ernst, aber wir schaffen das.“ In dieser Tonlage. Was Chefs halt so von sich geben in kniffligen Zeiten.

Ruhig gelenkt

Wichtiger als das, was sie sagen, ist sowieso, wie sie wirken: Zipse verströmt entschlossene Führungskraft. Das färbt ab. Stolz vermelden seine Ingenieure, dass sich, trotz Corona, kein Fahrzeuganlauf verzögert – schließlich hat man zuletzt auch anderes gehört in der Branche.

Zwischendurch waren alle BMW-Werke geschlossen. Seit Anfang Mai hat der Konzern sie nach und nach wieder hochgefahren; je nach Marktnachfrage. In China, wo sich die Lage früher normalisierte, schneller als hierzulande. Inzwischen arbeiten die Fabriken wieder, wenn auch nicht alle bei voller Kapazität (und entsprechend verringerter Belegschaft). Der Absatz erholt sich, die Erwartungen hellen sich auf, nach dem schlimmsten Quartal der Firmengeschichte, durch das Zipse den Konzern ruhig gelenkt hat, dieser fast verdächtig altmodische Manager, für den die Krawatte noch immer zur Grundausstattung gehört, und der resistent wirkt gegenüber zeitgeistigen Anwandlungen. Ein Elon Musk tritt anders auf, auch ein Herbert Diess oder ein Ola Källenius, die sich alle Mühen geben, um zu demonstrieren, dass sie in der neuen Zeit angekommen sind.

Zipses Konzept für BMW dagegen ist ein herzhaftes „Zurück zu den Wurzeln“: Weg mit dem modischen Schnickschnack, dem Gerede von der neuen Mobilität. Schicksal und Bestimmung der Bayerischen Motoren Werke ist und bleibt das Automobil. Diese Doktrin vertritt der BMW-Chef mit Vehemenz. „Wir müssen kein neues Geschäftsmodell suchen, sondern das bewährte in die Zukunft führen“, sagt Zipse. Von BMW als einer Art Apple auf Rädern ist nicht mehr die Rede in München. Das Silicon Valley ist nun wieder weit weg. Die Helden aus Kalifornien taugen nicht zum Maß. BMW wird kein Flottenbetreiber mehr werden und will auch nicht Mobilität im Minutentakt verkaufen. Es ist das Auto, das zählt.