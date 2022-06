Geldwäsche in Deutschland : Ein Paradies für Oligarchen

Manchmal muss erst etwas passieren, damit ein lange bestehendes Problem wieder ins Bewusstsein rückt. Das zeigt der Fall Alischer Usmanow. Der russische Oligarch führte am Tegernsee ein Luxusleben und verweilte in einer schicken Villa. Vor Jahren schon haben Banken den Verdacht geäußert, gewaschenes Geld könnte im Spiel sein. Wirklich passiert ist daraufhin aber nichts, es ist bei den Warnungen geblieben.

Nun, seit dem Krieg in der Ukraine, ist das Interesse an Usmanow und seinem Vermögen plötzlich groß. Er gilt als enger Vertrauter Putins und steht auf der europäischen Sanktionsliste, so wie auch andere Oligarchen. Behörden versuchen, deren Vermögen zu identifizieren.

Einfach ist diese Suche nicht. Oft verstecken sich die Besitzer hinter Briefkastenfirmen, über die sie Villen, Yachten oder Unternehmen kaufen. Auch die Villa, in der Usmanow wohnte, ist offiziell im Besitz einer Gesellschaft in der Steueroase Isle of Man. Er selbst betont, er habe das eigene Vermögen legal erstanden.

Verstecktes Vermögen in Deutschland

Experten klagen seit Jahren, Deutschland tue viel zu wenig gegen gewaschenes Geld – also gegen jenes Geld, das aus illegalen Geschäften wie Korruption oder Waffenhandel stammt und das Oligarchen, Mafiosi und Autokraten in legale Kanäle schleusen. Sie wollen so ihr Vermögen verstecken und sichern. Oder sich vor Steuerzahlungen drücken.

Komplizierte Konstruktionen über mehrere Länder hinweg ermöglichen all das. Über Zypern etwa wird Geld aus Russland in die Europäische Union geschleust. Aber nicht nur: Korruptionsgelder aus China kommen über das Finanzzentrum in Hongkong in den Westen. Auch Dubai und die britischen Jungferninseln sind ein Drehpunkt für illegales Geld. Am Ende steckt das Geld dann in Häusern, Yachten oder Unternehmen in Deutschland.

Schätzungen zufolge kommen jedes Jahr 100 Milliarden Euro gewaschenes Geld ins Land. Ein gigantisches Problem, besonders jetzt, findet Gerhard Schick. „Was man mit Sanktionen erfasst, ist nur ein Bruchteil davon, was man eigentlich beschlagnahmen müsste“, sagt er. Der ehemalige Bundestagsabgeordnete der Grünen meint damit nicht nur Sanktionen gegen russische Oligarchen, sondern auch gegen verdächtige Personen aus aller Welt.

Im Jahr 2017 hat Schick die Organisation Finanzwende gegründet. Damit Sanktionen wirken und damit kein schmutziges Geld ins Land kommt, fordert er ein vollkommenes Umdenken in der Politik. „Genau wie bei Öl und Erdgas müssen wir auch beim Geld schauen, wo es herkommt.“

Doch die Behörden hierzulande scheitern daran immer wieder. Es ist nicht leicht, jeden einzelnen Fall bis ins kleinste Detail zu untersuchen und der Spur des Geldes zu folgen. Es fehlt an Personal. Und auch die Zuständigkeitsbereiche sind nicht gut geregelt. Beispiel Geldwäsche bei Immobilien: Darum sollen sich eigentlich die Bundesländer kümmern. Sie wollen aber, dass der Bund das macht.

Der kümmert sich aber vor allem um die Financial Unit Intelligence (FIU), eine Behörde in Köln, die Verdachtsmeldungen von Überweisungen überprüfen soll. Diese steht regelmäßig in der Kritik, sie gehe dabei nicht sorgsam genug vor. Auf eine Anfrage der F.A.S. wollte sich die Organisation nicht äußern.

Wegzuschauen ist oft der einfachere Weg

„Viele wollen auch gar nicht hinschauen, sie haben ein Interesse daran, dass sich das Rad einfach weiterdreht“, sagt er. Einige Bürgermeister freuen sich, wenn jemand die teuren Immobilien kauft. Notare verdienen an diesen Käufen. Eigentlich müssen sie die Herkunft des Geldes prüfen, das passiert aber nicht immer. Wegzuschauen ist oft der einfachere Weg, auch für manche Politiker. Denn sich mit Geldwäsche zu beschäftigen ist mühsam und kompliziert.

Dieser lasche Umgang mit Geldwäsche macht Deutschland für Kriminelle besonders beliebt. Außerdem können sie teure Käufe mit Bargeld bezahlen, was in anderen Ländern oft nicht möglich ist. In Frankreich gibt es etwa eine Obergrenze von 1000 Euro, in Spanien von 2500 Euro. In Griechenland müssen gar alle Einkäufe über 500 Euro per Überweisung gezahlt werden. Hinzu kommt: Deutschland ist ein attraktives Land für Investoren (auch für lupenreine). Und der Besitz von Immobilien in Deutschland hat sich in den vergangenen Jahren gut gelohnt.

Die Lücken in der Geldwäsche-Bekämpfung sind so eklatant, dass die internationale Geldwäsche-Taskforce FATF im Jahr 2014 Deutschland sogar auf die schwarze Liste setzen wollte. Die damalige Bundesregierung versprach Besserung. Und tatsächlich gab es ein paar Änderungen. So wurde etwa ein Transparenzregister eingeführt, in das sich die Eigentümer oder Verantwortlichen eines Unternehmens eintragen müssen. Auch die Regeln für Notare wurden strenger und Gesetze verschärft

Doch da ginge noch viel mehr. Experten fordern zum Beispiel ein Immobilienregister. Darin sollen die Namen der Besitzer von Häusern, Wohnungen und Grundstücken vermerkt sein, dubiose Gesellschaften aus Steueroasen sind nicht zugelassen. Ohnehin wäre es besser, wenn die Behörden nicht dem Geld nachlaufen müssten, um das Netz der Geldwäsche aufzudecken.

Da hinken die Behörden immer hinterher, egal, wie viel Mühe sie sich geben. Besser wäre es, wenn Besitzer von Immobilien und Firmen von sich aus nachweisen müssten, woher das Geld stammt. Tun sie das nicht, können die Behörden das Haus oder die Yacht beschlagnahmen. Beweislastumkehr nennt sich das. So läuft es etwa in Italien, wenn die Behörden verdächtige Mitglieder der Mafia und deren schmutziges Geld zu entlarven versuchen.

Um die Zusammenarbeit zwischen den Ländern zu vereinfachen, soll es bald eine europäische Anti-Geldwäsche-Behörde geben. Die könnte dann die nationalen Regulierungen überwachen. Wie streng diese auf Deutschland gucken muss, darauf wird ein Bericht der internationalen Geldwäsche-Taskforce Hinweise geben. Im vergangenen Herbst wurde die Behörde abermals überprüft, wie sorgsam sie gewaschenes Geld enttarnt. Im August werden die Ergebnisse veröffentlicht.