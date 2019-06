Euro-Geldpolitik : Österreichs Notenbankchef für flexibleres Inflationsziel

Aktualisiert am

Die EZB strebt 2 Prozent Inflation an in der mittleren Frist. Ein Euro-Währungshüter erklärt, wie er das ändern würde.

Die Europäische Zentralbank hat ihren Sitz in Frankfurt. Bild: dpa

Der österreichische Notenbankpräsident Ewald Nowotny spricht sich für ein flexibleres Inflationsziel der Europäischen Zentralbank (EZB) aus. „Ich persönlich glaube, dass es vernünftig wäre, etwas mehr Flexibilität zu haben, wie es etwa die israelische oder die tschechische Notenbank gemacht haben“, sagte er dem „Handelsblatt“.

Er sei dafür, das Zwei-Prozent-Ziel zu erhalten, „aber mit einem Korridor von 0,5 oder einem Prozent auf oder ab“. Die amerikanische Notenbank Federal Reserve überprüfe derzeit ihre geldpolitische Strategie. „Die Fed hat das eingeleitet und die EZB ist auch dabei, so etwas vorzubereiten“, sagte Nowotny.

Angesichts des Führungswechsels in der Euro-Notenbank in diesem Jahr sei es eine natürliche Sache, dass es zu strategischen Überlegungen kommen müsse. Die Amtszeit des EZB-Präsidenten Mario Draghi läuft Ende Oktober aus.

Die Euro-Währungshüter streben derzeit eine Inflationsrate an, die mittelfristig nahe, aber knapp unter zwei Prozent liegen soll. Nach den gerade aktualisierten Prognosen der EZB-Ökonomen wird dieses Ziel in den kommenden Jahren abermals verfehlt: In diesem Jahr soll die Teuerungsrate durchschnittlich 1,3 Prozent betragen, im nächsten Jahr 1,4 Prozent und im übernächsten Jahr 1,6 Prozent.