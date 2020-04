Folgen der Corona-Pandemie : Ölpreissturz ruiniert chinesische Kleinanleger

Aktualisiert am

Kunden der Bank of China sollen für eine geplatzte Öl-Wette zahlen. Auf den Straßen formiert sich der Protest.

Schutz vor dem Virus: In China begann die Ausbreitung der Corona-Pandemie

Vor zwei Jahren erfand die Bank of China ein neues Anlageprodukt für die Massen. Mit dem Terminkontrakt (Future) namens „Yuanyou Bao“, übersetzt „Ölschatz“, kann seitdem jeder Straßenkehrer in der Volksrepublik in den internationalen Ölmarkt investieren.

Dort werden normalerweise je Future-Vertrag 1000 Tonnen Rohöl gehandelt. Die Bank of China aber, eine der vier großen Staatsbanken, hatte die Menge zerstückelt und ihren rund 300 Millionen Privatkunden angeboten wie einst in der Finanzkrise die Banken die verbrieften Kredite vom amerikanischen Häusermarkt.

Mit dem Kauf von gerade mal einem Fass als Mindestmenge war der Kunde beim großen Geschäft um das schwarze Gold dabei. Anzahlen musste er dabei nur 20 Prozent der Kaufsumme, was einen gewaltigen Gewinnhebel versprach. Wer nicht in der Bank kaufte, erledigte das über das Smartphone in Sekunden.