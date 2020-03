Ölpreiskrieg : Benzinpreise sinken nochmal deutlich

Für Verbraucher sind die Folgen des Konflikts zwischen Russland und Saudi-Arabien gar nicht so übel. Benzin wird immer billiger. Warum der ADAC trotzdem dringend davon abrät, den Kraftstoff jetzt daheim in Kanistern zu horten.

Nach dem außergewöhnlichen Einbruch des Ölpreises zum Beginn dieser Woche sind auch die Benzinpreise an den Tankstellen in Deutschland zurückgegangen. Gleichwohl meint der Autoklub ADAC, da ginge noch was: Der Rückgang des Ölpreises werde noch nicht vollständig an die Verbraucher weitergegeben. Es gebe Spielraum für weitere Preissenkungen der Mineralölgesellschaften. Nach einer Auswertung des Autoklubs anhand der Preisdaten von mehr als 14000 Tankstellen in Deutschland kostete ein Liter Super E10 im Bundesdurchschnitt zuletzt 1,325 Euro. Das waren 3,1 Cent weniger als in der Vorwoche. Diesel verbilligte sich um 2,4 Cent auf durchschnittlich 1,178 Euro je Liter. Auch in der Vorwoche waren die Spritpreise schon zurückgegangen.

Ein bisschen was geht noch

Christian Siedenbiedel Redakteur in der Wirtschaft. F.A.Z.

„Der Kraftstoffmarkt steht weiter unter dem Eindruck der Coronavirus-Krise, schreibt der ADAC. Aus Angst vor einer globalen Rezession und angesichts des Konflikts über die künftigen Öl-Fördermengen zwischen den Ölproduzenten Saudi-Arabien und Russland seien die Rohölnotierungen regelrecht „abgestürzt“. Ein Barrel (Fass zu 159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Montag zeitweise nur noch 31 Dollar. Am Dienstag erholte sich der Preis deutlich, am Mittwoch aber ging es dann zeitweise wieder abwärts. Am Nachmittag stand der Preis 3,5 Prozent im Minus auf 39,91 Dollar. Für weitere Benzinpreisrückgänge bestehe Potential, vor allem wenn sich der Ölpreis auf dem niedrigen Niveau konsolidiere, meint der ADAC.

Jetzt nicht alles mit Kanistern vollstellen

Trotz der niedrigen Öl- und Spritpreise warnt der Autoclub allerdings davor, Benzin und Diesel jetzt zu horten und daheim womöglich unsachgemäß in Behältern zu lagern. Auch in Fahrzeugen sollten Autofahrer demnach nicht mehr als zehn Liter außerhalb des Tanks an Bord haben. „Der Kanister sollte dann so weit wie möglich von den Personen im Auto entfernt stehen – idealerweise im Kofferraum“, sagte ein ADAC-Sprecher der Funke-Mediengruppe. Dem ADAC zufolge dürfen Verbraucher in Kleingaragen bis zu 200 Liter Diesel und bis zu 20 Liter Benzin in dicht verschlossenen, bruchsicheren Behältern aufbewahren.

Dennoch warnte der Autoklub: „Kraftstoffe daheim zu lagern, kann lebensgefährlich sein, da schnell entzündliche Dämpfe leicht aus den Reservebehältern entweichen können.“ Wichtig sei es dabei, nicht irgendwelche Kunststoffbehälter zu verwenden, sondern nur Gefäße mit einer sogenannten Zulassung des Reservekraftstoff-Kanisters zu benutzen. Ein Reservekanister dürfe in Privatfahrzeugen maximal 60 Liter Kraftstoff fassen. Maximal dürften 240 Liter in Privatfahrzeugen befördert werden.