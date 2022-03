Öl, Kupfer und Dax : Im Krieg ist alles anders

Der Ölpreis ist deutlich gefallen – wenn auch von hohem Niveau aus. Seit Mitte vergangener Woche ist er mit Schwankungen zurückgegangen. Allein am Montag gab er 9 Prozent nach und notierte am Dienstag zeitweise bei 105 Dollar je Fass (159 Liter) für die Nordseesorte Brent. Das hat auch Heizöl, Diesel und Superbenzin wieder etwas verbilligt, an manchen Tankstellen gibt es jetzt wieder Kraftstoff für weniger als 2 Euro je Liter.

Christian Siedenbiedel Redakteur in der Wirtschaft.

Als Hauptgrund für den wieder sinkenden Ölpreis wurden an den Märkten Konjunktursorgen genannt: Es sei der neuerliche Lockdown in der chinesischen Wirtschaftsmetropole Schanghai gewesen, der diesen Absturz hervorgerufen habe, berichtet Carsten Fritsch, Ölanalyst der Commerzbank. Derartige Ausgangssperren in Millionenmetropolen belasten regelmäßig die Konjunkturentwicklung und reduzieren die Ölnachfrage der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt. Gedanklich wird mit den Konjunktursorgen also eine geringere globale Nachfrage nach Öl verbunden, dem Schmiermittel der Weltwirtschaft.