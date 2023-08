Aktualisiert am

Paukenschlag in Hilden : Ökoworld entlässt Mister Grüne Geldanlage

Paukenschlag in Hilden: Der Gründer, Großaktionär und Vorstandsvorsitzende Alfred Platow ist mit sofortiger Wirkung von seinem Amt freigestellt worden. Wie das Unternehmen Ökoworld am Freitag mitteilte, sei der Aufsichtsrat einstimmig zu dem Urteil gekommen, dass ein anderer Stil an der Spitze gelebt werden und eine neue Generation nun die Führung des Unternehmens übernehmen solle. Die Aufgaben sollen namentlich auf Katrin Hammerich, Andrea Machost und Torsten Müller verteilt werden, die alle schon dem Vorstand angehörten und Ökoworld nun im Team führen sollen.

Platow, 76 Jahre alt, hatte das Unternehmen 1975 mit Klaus Odenthal gegründet, es 1999 an die Börse gebracht und schon lange, bevor Nachhaltigkeit zum Modewort wurde, eine ethisch, ökologisch und sozial ausgerichtete Vermögensverwaltung aufgebaut. Allein dem Flaggschifffonds Ökovision haben Anleger mehr als 2 Milliarden Euro anvertraut.

Sympathien für Klimakleber

Platow war Gesicht und Stimme des Unternehmens, setzte sich intensiv für ökonomische Bildung, das Zusammenspiel von Ökologie und Ökonomie ein und mischte in vielen Debatten mit. Zuletzt erregte er im Frühjahr Aufmerksamkeit, als er Klimaklebern die ihnen auferlegten Strafen zahlen wollte und erntete dafür scharfe Kritik. Mitarbeiter im Unternehmen konnten ihn aber nicht von dem Schritt abhalten.

Nun ist die Rede davon, dass dies einer der Punkte war, die zur Ablösung an der Spitze führten. Generell soll ein mehr im Dialog und mit mehr Transparenz geführter Stil Einzug erhalten. Die Philosophie des Unternehmens, die Platow mit jeder Faser seines Tuns verkörperte, solle aber bleiben. Die Trennung erfolgt auffallend schroff. Der Aufsichtsrat begründete die Trennung mit „sofortiger Wirkung“ mit „unterschiedlichen Vorstellungen über die künftigen Entwicklung des Unternehmens“.

Aktienkurs fällt

Vorbehaltlich der Zustimmung der zuständigen Regulierungsbehörden werde es auch zu Veränderungen im Verwaltungsrat der Kapitalanlagegesellschaft Ökoworld Lux S.A. kommen. Der Aktienkurs der Ökoworld AG fiel am Freitag nach der Mitteilung um 3 Prozent.

Auch der als Chief Marketing Officer, Chief Customer Officer und Bereichsleiter Bankenvertrieb zuständige Gunter Schäfer wurde mit sofortiger Wirkung freigestellt. Die 60 Mitarbeiter wurden über die plötzliche Ablösung ihres Chefs und größten Anteilseigners in einer Mitarbeiterversammlung am Freitag informiert.