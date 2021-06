In einzelnen Monaten : Ökonomen rechnen mit mehr als 4 Prozent Inflation

Die ersten Ökonomen erwarten für Deutschland noch in diesem Jahr monatliche Inflationsraten von mehr als 4 Prozent. Das geht aus einer kleinen Umfrage der F.A.Z. unter Bank-Volkswirten hervor. „Im November dürfte die Inflation in Deutschland mit 4,2 Prozent ihren Höhepunkt erreichen“, sagt Michael Holstein, Chefvolkswirt der DZ Bank. „Im vierten Quartal könnte die 4-Prozent-Marke ganz kurz überschritten werden“, meint auch Carsten Brzeski, Ökonom der niederländischen Bank ING. Jörg Krämer, der Chefvolkswirt der Commerzbank, rechnet immerhin mit 3,5 Prozent, Ulrich Kater von der Dekabank mit 3,4 Prozent, Stefan Schneider von der Deutschen Bank mit 4 Prozent.

Mehr als 4 Prozent Inflation – das klingt schon wieder sehr nach jenen besorgten Szenarien, mit denen manche Ökonomen gerade aus Deutschland in den Jahren nach der Finanzkrise für Aufmerksamkeit sorgten. Allerdings beziehen sich die Prognosen der Ökonomen diesmal ausdrücklich zunächst nur auf einzelne Monate in diesem Jahr und auch nur auf Deutschland. Für die Eurozone insgesamt wird mit niedrigeren Inflationsraten gerechnet. „In der Eurozone sollte der Höhepunkt ganz knapp unter der 3-Prozent-Marke bleiben“, sagte Brzeski.

Für das nächste Jahr rechnen die meisten Ökonomen wieder mit niedrigeren Inflationsraten. Die Inflation derzeit sei „transitorisch“, formuliert es Andreas Billmeier, Europäischer Volkswirt der Fondsgesellschaft Western Asset, sie sei ein vorübergehendes Phänomen. Unterschiedlich sind dann wieder die Meinungen, wie sich die Inflation längerfristig entwickeln wird – da schließen viele Ökonomen dann doch wieder einen Anstieg nicht aus.

Spannend wird, wie die Europäische Zentralbank (EZB) an diesem Donnerstag mit dem Thema umgehen wird. Dann trifft sich der EZB-Rat zur geldpolitischen Sitzung. Zinserhöhungen sind nicht zu erwarten. Insbesondere soll aber geklärt werden, in welchem Tempo die Notenbank mit ihren Anleihekäufen weitermacht. „EZB-Präsidentin Christine Lagarde darf nicht zu viel über Inflation reden, sonst erwarten die Märkte, dass die Notenbank mit dem Tapering beginnt, dem Ausstieg aus den Anleihekäufen“, sagt Ökonom Billmeier. Er meint, die Notenbank werde die Chance nutzen, dass im Sommer ohnehin nicht so viele Anleihen emittiert würden, und auf diese Weise im dritten Quartal zunächst unausgesprochen weniger Anleihen kaufen, um dann im September ausdrücklich geringere Käufe für das vierte Quartal festzulegen.

EZB-Fachmann Frederik Ducrozet von der Bank Pictet glaubt ebenfalls, die EZB werde die Anleihekäufe gegenüber dem zweiten Quartal verlangsamen, die monatlichen Käufe würden aber immer noch über dem historischen Durchschnitt bleiben. Dafür könne die Notenbank einen neuen Ausdruck finden: Möglicherweise „moderat höher“ oder „etwas höher“, aber nicht „signifikant höher“ als sonst. Auch Michael Schubert, EZB-Fachmann der Commerzbank, meint: Nach den recht zahlreichen Äußerungen verschiedener „Tauben“ im EZB-Rat, also der Befürworter einer lockeren Geldpolitik, erwarte er, dass die EZB auch für das kommende Quartal weiter umfangreiche Anleihekäufe im PEPP-Programm signalisiere.

Auch neue makroökonomische Prognosen der EZB soll es am Donnerstag geben: Die bisherige Inflationsprognose von 1,5 Prozent für die Eurozone insgesamt in diesem Jahr müsse jetzt wohl nach oben revidiert werden, findet Ökonom Billmeier. Er würde einen Zuwachs auf 1,7 bis 1,8 Prozent annehmen. Ähnliche Größenordnungen schätzen auch die meisten anderen Ökonomen. Jörg Krämer von der Commerzbank rechnet mit 1,9 Prozent. Das wäre dann schon dicht am Ziel der EZB von „unter, aber nahe 2 Prozent“. In einzelnen Monaten werde die EZB auch ein deutliches Überschreiten ihres Zieles hinnehmen. Krämer rechnet für einzelne Monate mit 2,7 Prozent Inflation in der Eurozone.

Für nächstes Jahr erwarten die meisten Ökonomen eine Beruhigung der Inflation – aber sicher ist das natürlich nicht. „Die Post-Corona-Party-Inflation könnte uns auch noch im nächsten Jahr erhalten bleiben“, sagt Brzeski. Damit meint er: Wenn viele Geschäfte und Restaurants nach der Pandemie wieder öffnen, werden sie versuchen, durch Preiserhöhungen entgangene Einnahmen auszugleichen. Dasselbe gilt für Reisen. Zudem sorgt die anspringende Wirtschaft bei Rohstoffen und Vorprodukten für Engpässe. Viele Sonderfaktoren fielen im nächsten Jahr aber weg, wodurch die Inflation wieder unter 2 Prozent fallen dürfte, meint Brzeski: „Im Jahresdurchschnitt in Deutschland auf 1,5, in der Eurozone auf 1,7 Prozent.“

Bislang ist zu beobachten, dass vor allem Energie für Verbraucher deutlich teurer wird, aber auch Lebensmittel wie Gemüse und alles rund um den Bau. Die Löhne steigen bislang nicht besonders stark. Der Abschluss der IG Metall, der für 2022 einem Tarifplus von etwa 1,5 Prozent entspricht, zeige noch nicht besonders viel Inflation, sagte Billmeier. In den kommenden Jahren könnten die Inflationsraten stärker anziehen, sagen zumindest manche Ökonomen. „Angesichts des Fiskalschubs und der abwartenden Geldpolitik könnte die Wirtschaft in Amerika in den kommenden Jahren überhitzen und einen nachhaltigen Anstieg der Rohstoffpreise verursachen“, so die Deutsche Bank. „Insbesondere in Deutschland könnten dann, aufgrund des engen Arbeitsmarktes und zunehmenden Fachkräftemangels, die Inflationserwartungen und Löhne anziehen.“ In einem derartigen Szenario erwarte die Bank jährliche Inflationsraten von gut 3 Prozent in Deutschland.